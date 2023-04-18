Участок трассы в Алтайском крае снова открыли для движения

Запрет движения для всех видов транспорта от выезда из Барнаула до села Павловск продлился 2 часа 20 минут

18 апреля 2023, 23:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Движение по ранее закрытому участку федеральной автодороги А-321 открыто. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Отмечается, что запрет движения для всех видов транспорта от выезда из Барнаула до села Павловск продлился 2 часа 20 минут.

Узнать актуальную информацию о состоянии проезда по федеральным трассам, сообщить о нештатной ситуации можно по телефонам центра управления производством ФКУ Упрдор "Алтай": 8 (3852) 63-14-59, +7-962-815-98-69.