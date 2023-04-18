Участок трассы из-за непогоды закрыли в Алтайском крае для всех видов транспорта

На дороге организовано дежурство оперативных групп ГУ МЧС, ГИБДД и пожарно-спасательного гарнизона

18 апреля 2023, 21:59, ИА Амител

Фото: unspllash.com

Участок федеральной автодороги А-321 закрыт для всех видов транспорта от выезда из Барнаула до села Павловск (км 17 - км 64). Об этом сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Причиной стали неблагоприятные метеорологические условия. На участке трассы организовано дежурство оперативных групп Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, пожарно-спасательного гарнизона, экипажей ГИБДД. Работают дорожные службы.

Водителей призывают быть осторожными на дорогах в непогоду. Узнать актуальную информацию о проезде и сообщить о нештатной ситуации можно по телефонам центра управления производством ФКУ Упрдор "Алтай": 8 (3852) 63-14-59, +7-962-815-98-69.