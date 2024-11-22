На Алтае врач продавал тайную информацию о покойниках

Медик заработал более 160 тыс. рублей

22 ноября 2024, 12:00, ИА Амител

Врач / Фото: pxhere.com/ru/photo/647862

В Новоалтайске правоохранители вынесли приговор врачу скорой помощи, который продавал конфиденциальную информацию об умерших людях. Об этом сообщает пресс-служба краевого СК.

"Из корыстных побуждений, в нарушение врачебной тайны и персональных данных, за взятку он предложил похоронному агенту передавать конфиденциальную информацию для последующего заключения с родственниками умерших договоров об оказании ритуальных услуг", – рассказали в ведомстве.

С 2019 по 2023 год медик заработал более 160 тыс. рублей. Сумма взятки "за одного человека" составляла около 1 тыс. рублей.

Суд признал врача виновным и назначил ему семь лет лишения свободы условно. Его обязали выплатить штраф в размере двукратной суммы взятки в доход государства.

Уголовное дело в отношении похоронного агента, который давал взятки, рассматривается в суде.