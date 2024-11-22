На Алтае врач продавал тайную информацию о покойниках
Медик заработал более 160 тыс. рублей
22 ноября 2024, 12:00, ИА Амител
В Новоалтайске правоохранители вынесли приговор врачу скорой помощи, который продавал конфиденциальную информацию об умерших людях. Об этом сообщает пресс-служба краевого СК.
"Из корыстных побуждений, в нарушение врачебной тайны и персональных данных, за взятку он предложил похоронному агенту передавать конфиденциальную информацию для последующего заключения с родственниками умерших договоров об оказании ритуальных услуг", – рассказали в ведомстве.
С 2019 по 2023 год медик заработал более 160 тыс. рублей. Сумма взятки "за одного человека" составляла около 1 тыс. рублей.
Суд признал врача виновным и назначил ему семь лет лишения свободы условно. Его обязали выплатить штраф в размере двукратной суммы взятки в доход государства.
Уголовное дело в отношении похоронного агента, который давал взятки, рассматривается в суде.
12:12:31 22-11-2024
маловато как-то, всего лишь тысяча, ни о чем
12:16:15 22-11-2024
Ой, ой, ой! Никогда такого не было и вот опять!
12:50:00 22-11-2024
Система сгнила - надо менять систему.
12:59:21 22-11-2024
Так это можно на всех агентов смело заводить дела.
14:30:45 22-11-2024
Великий взяточник, ему 7 лет,а вот чиновникам за миллионы, нечего,странно всё что происходит в нашей стране.