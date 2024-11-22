НОВОСТИОбщество

На Алтае врач продавал тайную информацию о покойниках

Медик заработал более 160 тыс. рублей

22 ноября 2024, 12:00, ИА Амител

Врач / Фото: pxhere.com/ru/photo/647862
Врач / Фото: pxhere.com/ru/photo/647862

В Новоалтайске правоохранители вынесли приговор врачу скорой помощи, который продавал конфиденциальную информацию об умерших людях. Об этом сообщает пресс-служба краевого СК.

"Из корыстных побуждений, в нарушение врачебной тайны и персональных данных, за взятку он предложил похоронному агенту передавать конфиденциальную информацию для последующего заключения с родственниками умерших договоров об оказании ритуальных услуг", – рассказали в ведомстве.

С 2019 по 2023 год медик заработал более 160 тыс. рублей. Сумма взятки "за одного человека" составляла около 1 тыс. рублей.

Суд признал врача виновным и назначил ему семь лет лишения свободы условно. Его обязали выплатить штраф в размере двукратной суммы взятки в доход государства.

Уголовное дело в отношении похоронного агента, который давал взятки, рассматривается в суде.

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Медработника из Новоалтайска осудили за взятки от похоронного агента

Врач передавала данные об умерших агентству ритуальных услуг
НОВОСТИПроисшествия
Алтайский край суд Мошенники Новоалтайск Медики

Комментарии 5

Avatar Picture
гость

12:12:31 22-11-2024

маловато как-то, всего лишь тысяча, ни о чем

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:16:15 22-11-2024

Ой, ой, ой! Никогда такого не было и вот опять!

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Филипп Филиппович

12:50:00 22-11-2024

Система сгнила - надо менять систему.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:59:21 22-11-2024

Так это можно на всех агентов смело заводить дела.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Xenia

14:30:45 22-11-2024

Великий взяточник, ему 7 лет,а вот чиновникам за миллионы, нечего,странно всё что происходит в нашей стране.

  11 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров