Барнаульский "Сталин-центр" планирует открыть филиал в Бийске и офис в Москве

Также "Сталин-центр" начнет сотрудничать со своим строящимся "собратом" в городе Бор Нижегородской области

01 августа 2024, 08:00, ИА Амител

"Сталин-центр" в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина

Барнаульский "Сталин-центр" в ближайшем будущем может расшириться. Его руководство собирается открыть представительство в Москве и филиал в Бийске. Однако когда это произойдет, пока неизвестно. Об этом amic.ru рассказал лидер "Коммунистов России" в Алтайском крае и по совместительству глава "Сталин-центра" Сергей Матасов.

Филиал и представительство

В Москве алтайские "Коммунисты России" в ближайшем будущем хотят открыть официальное представительство барнаульского "Сталин-центра". И это будет не филиал, подчеркнул Матасов. По его словам, там люди смогут узнать информацию о работе барнаульского "Сталин-центра", стать "другом" организации, а также заявить о желании помочь открыть филиалы в других регионах России. Комроссы уверены, что московское представительство позволит расширить связи алтайского "Сталин-центра" в других субъектах РФ "для оперативного контакта с представителями различных организаций и структур", пояснил Матасов.

В Бийске планируется открыть уже не представительство, а полноценный филиал барнаульского "Сталин-центра". Сейчас комроссы продумывают дизайн помещения, отметил Матасов. Но четких дат по открытию у них пока нет.

Сергей Матасов в "Сталин-центре" / Фото: amic.ru

Дружба со "Сталин-центром" в городе Бор

Кроме того, барнаульская организация начала сотрудничать со строящимся четырехэтажным "Сталин-центром" в городе Бор Нижегородской области. Его возводит на свои деньги предприниматель, член КПРФ Алексей Зоров, и с барнаульским центром объект не связан.

Однако, по словам Сергея Матасова, барнаульские комроссы уже договорились с Алексеем Зоровым о сотрудничестве и поддержке друг друга. А именно планируется обмен информацией, опытом и, возможно, "артефактами", рассказал Матасов. Также оба "Сталин-центра" подпишут "красивый договор" о том, что они готовы поддерживать друг друга и "развивать тему "Сталин-центров" в других регионах", сказал глава алтайских комроссов. В будущем Зоров даже планирует приехать на Алтай. Однако когда именно это произойдет, точно тоже пока неизвестно, отметил Матасов.

"Сталин-центр" в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина

Развитие барнаульского "Сталин-центра"

Но в первую очередь "Коммунисты России" планируют развивать "Сталин-центр" в Барнауле. Так, в скором времени они собираются открыть в "Сталин-центре" так называемую "сталинскую веранду", о которой комроссы обещают рассказать позднее. Также сейчас разрабатывается официальный сайт барнаульского "Сталин-центра". А еще осенью планируют провести научно-практическую конференцию на тему Сталина и России, сообщил Сергей Матасов.

При этом глава алтайских комроссов подчеркнул, что расширяться они будут только после "укрепления" барнаульского "Сталин-центра".

Напомним, что "Сталин-центр" в Барнауле открылся в декабре 2023 года, его появление вызвало бурные дискуссии по всей России. В мае 2024-го в "Сталин-центре" прошел резонансный "спиритический сеанс" с вызовом "духа Сталина", о котором, в частности, высказывалась журналистка Ксения Собчак. Что именно было на представлении, можно прочитать и увидеть здесь.