Барнаульский "Сталин-центр" планирует открыть филиал в Бийске и офис в Москве
Также "Сталин-центр" начнет сотрудничать со своим строящимся "собратом" в городе Бор Нижегородской области
01 августа 2024, 08:00, ИА Амител
Барнаульский "Сталин-центр" в ближайшем будущем может расшириться. Его руководство собирается открыть представительство в Москве и филиал в Бийске. Однако когда это произойдет, пока неизвестно. Об этом amic.ru рассказал лидер "Коммунистов России" в Алтайском крае и по совместительству глава "Сталин-центра" Сергей Матасов.
Филиал и представительство
В Москве алтайские "Коммунисты России" в ближайшем будущем хотят открыть официальное представительство барнаульского "Сталин-центра". И это будет не филиал, подчеркнул Матасов. По его словам, там люди смогут узнать информацию о работе барнаульского "Сталин-центра", стать "другом" организации, а также заявить о желании помочь открыть филиалы в других регионах России. Комроссы уверены, что московское представительство позволит расширить связи алтайского "Сталин-центра" в других субъектах РФ "для оперативного контакта с представителями различных организаций и структур", пояснил Матасов.
В Бийске планируется открыть уже не представительство, а полноценный филиал барнаульского "Сталин-центра". Сейчас комроссы продумывают дизайн помещения, отметил Матасов. Но четких дат по открытию у них пока нет.
Дружба со "Сталин-центром" в городе Бор
Кроме того, барнаульская организация начала сотрудничать со строящимся четырехэтажным "Сталин-центром" в городе Бор Нижегородской области. Его возводит на свои деньги предприниматель, член КПРФ Алексей Зоров, и с барнаульским центром объект не связан.
Однако, по словам Сергея Матасова, барнаульские комроссы уже договорились с Алексеем Зоровым о сотрудничестве и поддержке друг друга. А именно планируется обмен информацией, опытом и, возможно, "артефактами", рассказал Матасов. Также оба "Сталин-центра" подпишут "красивый договор" о том, что они готовы поддерживать друг друга и "развивать тему "Сталин-центров" в других регионах", сказал глава алтайских комроссов. В будущем Зоров даже планирует приехать на Алтай. Однако когда именно это произойдет, точно тоже пока неизвестно, отметил Матасов.
Развитие барнаульского "Сталин-центра"
Но в первую очередь "Коммунисты России" планируют развивать "Сталин-центр" в Барнауле. Так, в скором времени они собираются открыть в "Сталин-центре" так называемую "сталинскую веранду", о которой комроссы обещают рассказать позднее. Также сейчас разрабатывается официальный сайт барнаульского "Сталин-центра". А еще осенью планируют провести научно-практическую конференцию на тему Сталина и России, сообщил Сергей Матасов.
При этом глава алтайских комроссов подчеркнул, что расширяться они будут только после "укрепления" барнаульского "Сталин-центра".
Напомним, что "Сталин-центр" в Барнауле открылся в декабре 2023 года, его появление вызвало бурные дискуссии по всей России. В мае 2024-го в "Сталин-центре" прошел резонансный "спиритический сеанс" с вызовом "духа Сталина", о котором, в частности, высказывалась журналистка Ксения Собчак. Что именно было на представлении, можно прочитать и увидеть здесь.
08:22:03 01-08-2024
Офис в Москве... Ну, собственно, всё становится ясным: не за горами торговое представительство...😁
09:15:13 01-08-2024
Кхм... (08:22:03 01-08-2024) Офис в Москве... Ну, собственно, всё становится ясным: не за... Вообще-то у Сталина уже есть офис в Москве, это Кремль!...
09:30:14 01-08-2024
Гость (09:15:13 01-08-2024) Вообще-то у Сталина уже есть офис в Москве, это Кремль!......
Там в основном тусуются либералы по их собственному признанию.
09:04:24 01-08-2024
Сталин наша слава боевая.
09:36:56 01-08-2024
Гость (09:04:24 01-08-2024) Сталин наша слава боевая.... Ваша? Вы энкавэдэшник?
09:45:30 01-08-2024
Картавого из мавзолея вынесут и офис откроют
10:03:33 01-08-2024
Пусть лучше открывают офис на Колыме и всем составом переезжают туда
10:19:55 01-08-2024
совок головного мозга
10:52:53 01-08-2024
гость (10:19:55 01-08-2024) совок головного мозга... Тебе досадно что советский народ под руководством Сталина победил гитлера и армию его европейских пособников?Ностальгия по запаху газа и дыма из крематория.А то был бы ты обмылком из человеческого жира как намечали супер люди из европы.
11:17:46 01-08-2024
Гость (10:52:53 01-08-2024) Тебе досадно что советский народ под руководством Сталина п... Вы жертва холокоста ?
11:42:04 01-08-2024
Гость (11:17:46 01-08-2024) Вы жертва холокоста ?... Просто за правду.
12:31:01 01-08-2024
Гость (10:52:53 01-08-2024) Тебе досадно что советский народ под руководством Сталина п... Вы забыли, какую цену советский народ за это заплатил? Случилось ли это благодаря, а не вопреки руководству Сталина?
13:08:52 01-08-2024
Гость (12:31:01 01-08-2024) Вы забыли, какую цену советский народ за это заплатил? Случи...
Что значит "заплатил"?Почему погибло почти 20 миллионов мирного гражданского населения СССР?Только в одном блокадном Ленинграде около миллиона.Каждый четвертый из белорусов.И чьими "стараниями?Стараниями европейских стран.Разве не так?Будете возражать?
10:27:30 01-08-2024
Сталин-упырь. Только и ждал кого посадить , а кого расстрелять. И войну не он выиграл, а Советские военачальники и Советский народ. А он -утырок грузиноабхазский. Какие ,на фиг памятники ему. Анафеме придать и вычеркнуть из истории.
10:56:08 01-08-2024
Гость (10:27:30 01-08-2024) Сталин-упырь. Только и ждал кого посадить , а кого расстреля... Швах полный у вас с мозгом.Может у вас это из-за питания )
11:00:16 01-08-2024
Гость (10:27:30 01-08-2024) Сталин-упырь. Только и ждал кого посадить , а кого расстреля... А почему умолчали про то, как он шашлыки из младенцев Хванчкарой записал?
10:52:08 01-08-2024
Метасов - бездельник!
11:11:39 01-08-2024
Это у вас проблемы с мозгом. Если он есть?
11:43:56 01-08-2024
Швах полный у вас с мозгом. (11:11:39 01-08-2024) Это у вас проблемы с мозгом. Если он есть?... Под руководством Сталина страна победила в Великой Отечественной войне.Но Сталин по вашему упырь.Вы какой вид дерьма предпочитаете? ))
11:27:15 01-08-2024
В сталинской историографии 17 съезд носит название «съезда победителей», так как на нём, фактически впервые в истории партии, уже полностью отсутствовала какая-либо оппозиция. Съезд положительно оценил ход индустриализации, определив, что уже к этому времени СССР «превратился из отсталой аграрной страны в передовую индустриально-колхозную державу»[5]. В то же время этот же съезд «съездом расстрелянных»: из 1966 его делегатов с решающим или совещательным голосом в 1937-38 годах было арестовано по обвинению в «контрреволюционных преступлениях» 1108 человек, а из избранного съездом состава ЦК было расстреляно 98 человек из 139 членов и кандидатов в члены. На Украине "поработал" Хрущев, угробив в десяток раз большее число коммунистов. а в 1956 вернул из ссылки и поставил в руководство Украиной бандеровцев.
11:57:46 01-08-2024
бийчанин (11:27:15 01-08-2024) В сталинской историографии 17 съезд носит название «съезда п... Именно "сталинской историографии" )) Она не связана просто с историей страны? А существует ли "гитлеровская историография" ?
11:59:55 01-08-2024
"а в 1956 вернул из ссылки и поставил в руководство Украиной бандеровцев."... А точно в 56м?
13:13:08 01-08-2024
Грузин Иосиф Джугашвили ненавидел украинцев.И поэтому решил их морить голодом.
14:48:58 01-08-2024
Интересно, что бы сказали по этому поводу жертвы сталинских репрессий, которые спустя годы были реабилитированы?