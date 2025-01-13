В Барнауле количество "новогодних" алкогольных отравлений выросло в два раза

Всего в отделение токсикологии за январские каникулы доставили более 50 человек

13 января 2025, 16:00, ИА Амител

Карета скорой помощи / Фото: amic.ru

Количество случаев тяжелого алкогольного отравления на новогодние праздники в Барнауле выросло вдвое по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказал главный внештатный специалист-токсиколог Алтайского края и заведующий отделением токсикологии БСМП № 2 Герман Балаганский. По его словам, пациентов с наркотическим отравлением тоже стало больше.

Всего с 29 декабря 2024-го по 8 января 2025-го в отделение токсикологии попал 51 человек, сообщил врач. По его словам, в последние годы наблюдается пугающая динамика: в прошлом году было 35 пациентов, а еще годом ранее – всего 19.

"Количество случаев, связанных именно с алкоголем, увеличилось вдвое. Речь идет в том числе и о тяжелых отравлениях. Двенадцать случаев связаны с наркотическим опьянением: шесть – из-за синтетических курительных смесей и шесть – из-за метадона. Все эти пациенты были достаточно тяжелые, один человек скончался", – рассказал Балаганский. Герман Балаганский подчеркнул, что случаи алкогольного отравления не связаны с некачественной продукцией – причиной стало именно большое количество выпитого.

"Если это одна или полтора промилле, человек остается в палате досуточного содержания. Но бывают и нарушения сознания на уровне сопора или комы, что требует срочной госпитализации. У наших пациентов нередко анализы показывают от двух до шести-семи промилле. Но было даже 11. В Европе уверены, что уже при пяти промилле наступает смерть. Но у наших людей толерантность хорошая", – сделал вывод токсиколог.По словам специалиста, были и нетипичные случаи. Два человека отравились газом – их удалось спасти. Также на январские праздники в отделении скончалась пожилая женщина, которая отравилась уксусной кислотой.