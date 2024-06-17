В Барнауле начали ремонтировать детское отделение поликлиники № 14

Главврач медучреждения подробно рассказал, какие работы будут сделаны

17 июня 2024, 11:25, ИА Амител

Детское отделение поликлиники № 14 / Фото: Дмитрий Денисов

В Барнауле начали делать ремонт в детском отделении поликлиники № 14 на улице Взлетной, 6, сообщил главврач Дмитрий Денисов.

На проведение работ выделили 25 млн рублей.

Здесь увеличат фильтр-бокс до четырех кабинетов, площадь зоны ожидания станет в три раза больше, а инфекционный бокс получит отдельный вход.

Кроме того, на месте клинико-диагностической лаборатории, переехавшей на Лазурную, 46, сделают ремонт и разместят кабинеты забора биоматериала, выдачи справок и дежурного педиатра.

"Все перечисленные работы необходимо завершить до начала подъема заболеваемости ОРВИ – к середине сентября", – отметил Денисов.

После приступят к ремонту других этажей. Второй этаж отдадут под педиатрическую службу, где добавят пять кабинетов на десять специалистов, а на третьем этаже преимущественно будут узкие специалисты: неврологи, оториноларингологи, офтальмологи и другие.

Также в здании появится кабинет здорового ребенка с комнатой для кормления и отделение функциональной диагностики на четыре кабинета.