В Барнауле перевозчика на маршруте № 37 внесли в реестр недобросовестных
Вместо пяти автобусов в будние дни на маршруте работал один, а в выходные – ни одного
22 февраля 2024, 12:20, ИА Амител
В Барнауле частного перевозчика включили в Реестр недобросовестных поставщиков (РНП) за срыв госконтракта на пассажирские перевозки, сообщает алтайская ФАС.
"Предприниматель получил контракт на обслуживание в 2024 году маршрута № 37 стоимостью 5,5 млн рублей по итогам аукциона. Однако не исполнил принятые на себя обязательства по контракту", – рассказали в ведомстве.
Перевозчик должен был обеспечить на маршруте работу пяти малых автобусов в будние дни, и четырех – в выходные. Однако в будние дни работал один автобус, а в выходные – ни одного.
В итоге антимонопольная служба приняла решение включить сведения об индивидуальном предпринимателе в РНП. Нахождение в реестре на два года исключает участие в госзакупках.
В ведомстве напомнили, что работа общественного транспорта влияет на жизнеобеспечение города, поэтому каждый предприниматель, который берет на себя обязательства по организации пассажирских перевозок, должен не только рассчитывать на прибыль, но и обязан нести ответственность за выполнение социальной функции.
12:30:09 22-02-2024
Он щас вместо ИП Шмондер откроется под ИП Срульман и снова тендер выиграет. Напугали.
12:32:23 22-02-2024
И? как будет организовано обслуживание пассажиров этого маршрута???
12:32:40 22-02-2024
Сегодня утром в 7:30 на маршруте № 2 работало всего 2 (ДВА!) трамвая. Почему в РНП не включён ГорЭлектроТранс?
12:35:37 22-02-2024
Неужто началось!??
13:08:11 22-02-2024
Гость (12:35:37 22-02-2024) Неужто началось!??... Что именно началось? У нас на многих маршрутах так. 73 - он вообще есть или его нет? Это же очень удобно - выпустить один автобус, а потом сказать, что-де маршрут нерентабельный, никто не ездит. И закрыть его к чертям.
13:13:36 22-02-2024
Гость (13:08:11 22-02-2024) Что именно началось? У нас на многих маршрутах так. 73 - он ... 29 маршрут - та же история, как говорит нынешний владелец по 12 часов, за ТРИ тысячи рублей - нет водителей, так рухлядь эту еще и ремонтировать самому надобно?
12:38:58 22-02-2024
Остальным еще выписывают? или откупились? Где 20ка например?
12:41:08 22-02-2024
Спасибо АМИТЕЛ,который стал для многих жителей края единственной возможностью достучаться до властей. Это публикация амител,скорее всего,повлияла на то,что проблему увидели(((
12:56:37 22-02-2024
Гость (12:41:08 22-02-2024) Спасибо АМИТЕЛ,который стал для многих жителей края единстве... А за что ему спасибо..СМИ и должны не в зависимости свой чужой всегда описывать обе " стороны медали".
13:29:51 22-02-2024
Прописывается в контракте обеспечение 50%, тогда будут исполнять свои обязательства. А то компьютер купил, всё, можешь всё торги выигрывать. А как исполнять, бегают канючат поднятие ценников на проезд
20:39:46 22-02-2024
Гость (13:29:51 22-02-2024) Прописывается в контракте обеспечение 50%, тогда будут испол... Как не поднимать,если в каждом автобусе лежит бумажка для перевода на карту. Сколько миллионов уходит по карманам? Сколько говорено,а Васька слушает,да ест. Плевать им ,как вы добираетесь, у них личные жоповозки.
16:45:10 23-02-2024
Гость (20:39:46 22-02-2024) Как не поднимать,если в каждом автобусе лежит бумажка для пе... Это все идет на топливо, на план, на зарплату, на мойкц, на мелкий ремонт
17:46:08 22-02-2024
И всё? А остальной общ транспорт? Где белорусские трамваи? Выпустили пару штук и опять затишье? Может пора мэру, губернатору обратить внимание, как добираются люди в мороз на работу, в поликлинику? Или нам ждать 5 лет, когда набирут 99 кондукторов???
19:01:12 22-02-2024
Нарочно искала 37 в дубльгис. Нет такого маршрута!
03:03:25 23-02-2024
Гость (19:01:12 22-02-2024) Нарочно искала 37 в дубльгис. Нет такого маршрута!... Был. Потому и был, что перевозчик перестал исполнять свои обязанности.
09:31:05 23-02-2024
Интересно почему в 90 тые и нулевые было полно перевозчиков и автобусов ...даже двухэтажные были....а теперь бамбук курим)))Кто ответит на этот вопрос?)))
16:42:14 23-02-2024
Злой (09:31:05 23-02-2024) Интересно почему в 90 тые и нулевые было полно перевозчиков ... Потому что много льгот стало, и много личного транспорта