В Барнауле перевозчика на маршруте № 37 внесли в реестр недобросовестных

Вместо пяти автобусов в будние дни на маршруте работал один, а в выходные – ни одного

22 февраля 2024, 12:20, ИА Амител

Маршрут № 37 в Барнауле / Фото: сообщество транспорт в Барнауле

В Барнауле частного перевозчика включили в Реестр недобросовестных поставщиков (РНП) за срыв госконтракта на пассажирские перевозки, сообщает алтайская ФАС.

"Предприниматель получил контракт на обслуживание в 2024 году маршрута № 37 стоимостью 5,5 млн рублей по итогам аукциона. Однако не исполнил принятые на себя обязательства по контракту", – рассказали в ведомстве.

Перевозчик должен был обеспечить на маршруте работу пяти малых автобусов в будние дни, и четырех – в выходные. Однако в будние дни работал один автобус, а в выходные – ни одного.

В итоге антимонопольная служба приняла решение включить сведения об индивидуальном предпринимателе в РНП. Нахождение в реестре на два года исключает участие в госзакупках.

В ведомстве напомнили, что работа общественного транспорта влияет на жизнеобеспечение города, поэтому каждый предприниматель, который берет на себя обязательства по организации пассажирских перевозок, должен не только рассчитывать на прибыль, но и обязан нести ответственность за выполнение социальной функции.