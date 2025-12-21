Крупнейший ледовый каток Алтая "Клевченя" открывает сезон массового катания

Каток полностью подготовили к приему посетителей

21 декабря 2025, 11:00, ИА Амител

Каток на стадионе "Клевченя" / Фото: amic.ru

Самый большой ледовый каток Алтайского края – ледовый стадион "Клевченя" – открывает сезон массового катания. Зимний сезон 2025–2026 годов стартует уже в воскресенье, 21 декабря: первый сеанс для всех желающих начнется в 16:00. Об этом сообщает администрация катка.

Каток полностью подготовили к приему посетителей. Ледовое поле расширили с учетом опыта прошлого сезона, а прокатный фонд обновили – закуплены новые коньки всех размеров, от 26-го до 47-го, все лезвия заточены. Владельцы собственных коньков смогут кататься бесплатно.

Каток будет работать без выходных. С понедельника по субботу массовые сеансы запланированы с 18:00 до 21:00, по воскресеньям – с 15:00. В выходные дни возможны изменения расписания из-за соревнований, актуальную информацию будут публиковать в социальных сетях стадиона.

Для посетителей доступны теплое помещение для переобувания на 100 человек, гардероб, пункт проката и заточки коньков, а также кафе и кофейный автомат.

