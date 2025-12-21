НОВОСТИОбщество

Крупнейший ледовый каток Алтая "Клевченя" открывает сезон массового катания

Каток полностью подготовили к приему посетителей

21 декабря 2025, 11:00, ИА Амител

Каток на стадионе "Клевченя" / Фото: amic.ru
Каток на стадионе "Клевченя" / Фото: amic.ru

Самый большой ледовый каток Алтайского края – ледовый стадион "Клевченя" – открывает сезон массового катания. Зимний сезон 2025–2026 годов стартует уже в воскресенье, 21 декабря: первый сеанс для всех желающих начнется в 16:00. Об этом сообщает администрация катка.

Каток полностью подготовили к приему посетителей. Ледовое поле расширили с учетом опыта прошлого сезона, а прокатный фонд обновили – закуплены новые коньки всех размеров, от 26-го до 47-го, все лезвия заточены. Владельцы собственных коньков смогут кататься бесплатно.

Каток будет работать без выходных. С понедельника по субботу массовые сеансы запланированы с 18:00 до 21:00, по воскресеньям – с 15:00. В выходные дни возможны изменения расписания из-за соревнований, актуальную информацию будут публиковать в социальных сетях стадиона.

Для посетителей доступны теплое помещение для переобувания на 100 человек, гардероб, пункт проката и заточки коньков, а также кафе и кофейный автомат.

Ранее сообщалось, что в субботу, 29 ноября, на парковке ТРЦ "Галактика" открылся новогодний городок с катком. Вход на каток со своими коньками бесплатный, но можно взять коньки и напрокат. Режим работы: с 10:00 до 22:00. Для самых маленьких организована горка для веселого катания.

Барнаул

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

23:44:32 21-12-2025

это прекрасно, но будет-ли там охрана, дружинники и пр.? страшно ходить на каток - толкаются, матерятся, поножовщина... полиция должна дежурить!

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров