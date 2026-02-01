Дорого по всем фронтам. Стали известны причины закрытия кафе и ресторанов в Алтайском крае
По прогнозам, 2026 год может превзойти даже 2020-й по числу заведений, ушедших с рынка
В Алтайском крае усиливается тенденция к закрытию кафе и ресторанов, которая, по оценкам экспертов, в 2026 году может принять рекордные масштабы и превысить показатели пандемийного периода. Процесс уже затрагивает не только общепит в целом по стране, но и региональный рынок, включая Барнаул, пишет "Толк".
По данным аналитиков, в России в этом году ожидается рекордное число закрытых заведений. В Москве только за январь официально прекратили работу более 40 кафе и ресторанов. В Барнауле масштабы меньше, однако изменения заметны и здесь. Как минимум несколько заведений уже закрылись или выставлены на продажу.
В частности, в городе прекратил работу ресторан "Дачные истории", располагавшийся на Змеиногорском тракте, 73и. Заведение позиционировалось как семейное и открылось в июне 2025 года, проработав менее года. Кроме того, в центре Барнаула продается ресторан "Трепет и томаты", открывшийся в марте 2025 года. Собственник предлагает готовый бизнес за 24 млн рублей. В объявлении на коммерческих площадках указано, что заведение площадью 285 квадратных метров рассчитано на 90 посадочных мест и находится в центральной локации.
Также ранее о продаже одной из своих точек объявила сеть кофеен-кондитерских O’Bakery, а на улице Ускова была закрыта одна из кофеен. Осенью в Барнауле прекратили работу рестораны Onni и "Место пасты". Эти примеры, по мнению участников рынка, отражают общую ситуацию в сфере общепита.
Эксперты отмечают, что замедление экономики стало ощутимым еще в 2025 году, когда начались первые ликвидации бизнеса. По прогнозам, 2026 год может превзойти даже 2020-й по числу заведений, ушедших с рынка. В одной только столице, по оценкам аналитиков, ресторанов может стать на несколько сотен меньше.
Среди основных причин закрытий называются сокращение выручки на фоне роста налоговой нагрузки и операционных издержек. Владельцы заведений указывают на подорожание сырья, рост арендных ставок и заработных плат, а также острый кадровый дефицит. Дополнительным фактором стало повышение ставки НДС с 1 января 2026 года, которое для части предпринимателей стало решающим при принятии решения о закрытии бизнеса.
На ситуацию также влияет изменение потребительского поведения. Рестораны все чаще конкурируют не друг с другом, а с ретейлом, полуфабрикатами высокой степени готовности и готовыми блюдами. Все больше людей предпочитают готовить дома, используя доступные рецепты и онлайн-контент.
Эксперты считают, что крупным федеральным франшизам адаптироваться к новым условиям будет проще, однако и они не рассчитывают на рост и начинают оптимизировать сети. В то же время малому бизнесу выживать сложнее, поэтому предприниматели все чаще ищут новые форматы работы или предлагают свои услуги более устойчивым компаниям. Более точная картина состояния общепита в регионе, по оценкам участников рынка, станет понятна после марта, когда предприниматели начнут платить налоги по новой системе.
20:50:08 01-02-2026
общепит развивайте-недорого пожрать что б ...
09:11:37 02-02-2026
Гость (20:50:08 01-02-2026) общепит развивайте-недорого пожрать что б ......
Все так и тянет к этим свинарникам?
10:54:16 02-02-2026
Гость (09:11:37 02-02-2026) Все так и тянет к этим свинарникам?... Хотим припивать хрючево из глютамата и самых дешманских продуктов химической газировкой
10:00:26 02-02-2026
Гость (20:50:08 01-02-2026) общепит развивайте-недорого пожрать что б ...... Даже дома приготовить из хороших продуктов дорого, а вы хотите пожрать не дорого в общепите, фантазер.
12:38:15 02-02-2026
Гость (20:50:08 01-02-2026) общепит развивайте-недорого пожрать что б ...... Что в вашем понимании "общепит"? Чем вам не "общепит" кафе и рестораны? Или по-вашему, "общепит" - это что-то вроде мордобойки с колбасными пельменями и разливной водярой, типа "сотого" в Барнауле? 😁
21:25:18 01-02-2026
Место пасты до осени 25 жило? Ну не удивительно, что закрываются. Там обычную лапшу не особо вкусную втридорога втюхивали сколько лет, даже удивительно что такое посредственное место так долго прожило.
22:37:01 01-02-2026
Гость (21:25:18 01-02-2026) Место пасты до осени 25 жило? Ну не удивительно, что закрыва... жри дома доширак дружище
22:33:27 01-02-2026
закрылись две шаражки, которые и пол гола не проработали, и два киоска с кофе... и уже гундят
22:35:27 01-02-2026
А что тут можно сказать- лень стало купить мясо и приготовить дома гуляш или хотя бы картошку с мясом. А может кому-то маникюр мешает. Короче зажрались вы товарищи, зато стонете , что зарплаты низкие
11:08:17 02-02-2026
гость (22:35:27 01-02-2026) А что тут можно сказать- лень стало купить мясо и приготови... А может у кого-то тупо времени нет после работы или между работой и работой.
19:05:00 02-02-2026
Гость (11:08:17 02-02-2026) А может у кого-то тупо времени нет после работы или между ра... Зато у всех куча времени на критику в соцсетях. Перефразирую поговорку советских времен- нам хлеба не надо-соцсети давай
23:27:19 01-02-2026
Сколько "узбечек" закрылось???
07:55:11 02-02-2026
Гость (23:27:19 01-02-2026) Сколько "узбечек" закрылось???... Ты хотел сказать - Сколько открылось?
10:55:03 02-02-2026
Гость (23:27:19 01-02-2026) Сколько "узбечек" закрылось???... В эти гадюшники степашки прут толпами
16:13:54 03-02-2026
Гость (23:27:19 01-02-2026) Сколько "узбечек" закрылось???... Обожаю чебупельни с антисанитарией и кроиловом на всём возможном и невозможном. Мне лишь бы брюхо набить подешевле,а чем и неважно
09:28:52 02-02-2026
А на что рассчитывало наше государство? Ведь предупреждали о подобном исходе. А если бы перестали возвращать НДС за продажу нефти, газа и других природных ресурсов, то НДС могли бы и наоборот уменьшить. Но ведь своих не бросают, а простой народ, как всегда, перетерпит.
10:08:44 02-02-2026
Экономисты решили добить экономику чтобы долго не мучилась.