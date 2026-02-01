Дорого по всем фронтам. Стали известны причины закрытия кафе и ресторанов в Алтайском крае

По прогнозам, 2026 год может превзойти даже 2020-й по числу заведений, ушедших с рынка

В Алтайском крае усиливается тенденция к закрытию кафе и ресторанов, которая, по оценкам экспертов, в 2026 году может принять рекордные масштабы и превысить показатели пандемийного периода. Процесс уже затрагивает не только общепит в целом по стране, но и региональный рынок, включая Барнаул, пишет "Толк".

По данным аналитиков, в России в этом году ожидается рекордное число закрытых заведений. В Москве только за январь официально прекратили работу более 40 кафе и ресторанов. В Барнауле масштабы меньше, однако изменения заметны и здесь. Как минимум несколько заведений уже закрылись или выставлены на продажу.

В частности, в городе прекратил работу ресторан "Дачные истории", располагавшийся на Змеиногорском тракте, 73и. Заведение позиционировалось как семейное и открылось в июне 2025 года, проработав менее года. Кроме того, в центре Барнаула продается ресторан "Трепет и томаты", открывшийся в марте 2025 года. Собственник предлагает готовый бизнес за 24 млн рублей. В объявлении на коммерческих площадках указано, что заведение площадью 285 квадратных метров рассчитано на 90 посадочных мест и находится в центральной локации.

Также ранее о продаже одной из своих точек объявила сеть кофеен-кондитерских O’Bakery, а на улице Ускова была закрыта одна из кофеен. Осенью в Барнауле прекратили работу рестораны Onni и "Место пасты". Эти примеры, по мнению участников рынка, отражают общую ситуацию в сфере общепита.

Эксперты отмечают, что замедление экономики стало ощутимым еще в 2025 году, когда начались первые ликвидации бизнеса. По прогнозам, 2026 год может превзойти даже 2020-й по числу заведений, ушедших с рынка. В одной только столице, по оценкам аналитиков, ресторанов может стать на несколько сотен меньше.

Среди основных причин закрытий называются сокращение выручки на фоне роста налоговой нагрузки и операционных издержек. Владельцы заведений указывают на подорожание сырья, рост арендных ставок и заработных плат, а также острый кадровый дефицит. Дополнительным фактором стало повышение ставки НДС с 1 января 2026 года, которое для части предпринимателей стало решающим при принятии решения о закрытии бизнеса.

На ситуацию также влияет изменение потребительского поведения. Рестораны все чаще конкурируют не друг с другом, а с ретейлом, полуфабрикатами высокой степени готовности и готовыми блюдами. Все больше людей предпочитают готовить дома, используя доступные рецепты и онлайн-контент.

Эксперты считают, что крупным федеральным франшизам адаптироваться к новым условиям будет проще, однако и они не рассчитывают на рост и начинают оптимизировать сети. В то же время малому бизнесу выживать сложнее, поэтому предприниматели все чаще ищут новые форматы работы или предлагают свои услуги более устойчивым компаниям. Более точная картина состояния общепита в регионе, по оценкам участников рынка, станет понятна после марта, когда предприниматели начнут платить налоги по новой системе.