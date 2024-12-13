В России онколог ставил ложные диагнозы ради премий

Врач получил 39 тысяч рублей за "выявление" рака

13 декабря 2024, 23:45, ИА Амител

Врач с фонендоскопом / Фото: unsplash.com

Врач-онколог из Тульской области подозревается в мошенничестве. Об этом сообщает Baza.

По версии следствия, с 2021 по 2022 год он намеренно ставил здоровым пациентам диагнозы онкологических заболеваний, чтобы получать премии за выявление рака на ранних стадиях.

"За полтора года медик успел выставить ложные диагнозы 13 гражданам, заработав на этом 39 тысяч рублей – по 3 тысячи рублей за каждого пациента", – пишет издание.

Мужчина свою вину не признает. Уголовное дело направлено в Суворовский межрайонный суд.