В России онколог ставил ложные диагнозы ради премий
Врач получил 39 тысяч рублей за "выявление" рака
13 декабря 2024, 23:45, ИА Амител
Врач с фонендоскопом / Фото: unsplash.com
Врач-онколог из Тульской области подозревается в мошенничестве. Об этом сообщает Baza.
По версии следствия, с 2021 по 2022 год он намеренно ставил здоровым пациентам диагнозы онкологических заболеваний, чтобы получать премии за выявление рака на ранних стадиях.
"За полтора года медик успел выставить ложные диагнозы 13 гражданам, заработав на этом 39 тысяч рублей – по 3 тысячи рублей за каждого пациента", – пишет издание.
Мужчина свою вину не признает. Уголовное дело направлено в Суворовский межрайонный суд.
05:30:14 14-12-2024
И как после этого можно доверять врачам ? ..в стране бардак полный, всё это от безнаказанности
14:56:57 14-12-2024
Гость (05:30:14 14-12-2024) И как после этого можно доверять врачам ? ..в стране бардак ... Надеюсь тебя накажут, чтоб не страдал от безнаказности.
23:48:13 14-12-2024
Врач тавит диагноз на основе анализов: цитология, гистология и пр. Все в доле были?
09:55:53 16-12-2024
Гость (23:48:13 14-12-2024) Врач тавит диагноз на основе анализов: цитология, гистологи... Врач ставит диагнозы исходя из своего мнения...Природа рака не раскрыта. Анализы - полная туфта. Матери даже после гистологии ставили "нельзя исключить канцерогенез"... Т.е. НИКТО НИЧЕГО ТОЛКОМ НЕ ЗНАЕТ!!! А в условиях выплат за "раннюю диагностику" смешно бы было рассчитывать на совесть медиков.
19:21:17 15-12-2024
и его теперь сожгут на площади?