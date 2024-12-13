НОВОСТИПроисшествия

В России онколог ставил ложные диагнозы ради премий

Врач получил 39 тысяч рублей за "выявление" рака

13 декабря 2024, 23:45, ИА Амител

Врач с фонендоскопом / Фото: unsplash.com
Врач с фонендоскопом / Фото: unsplash.com

Врач-онколог из Тульской области подозревается в мошенничестве. Об этом сообщает Baza.

По версии следствия, с 2021 по 2022 год он намеренно ставил здоровым пациентам диагнозы онкологических заболеваний, чтобы получать премии за выявление рака на ранних стадиях.

"За полтора года медик успел выставить ложные диагнозы 13 гражданам, заработав на этом 39 тысяч рублей – по 3 тысячи рублей за каждого пациента", – пишет издание.

Мужчина свою вину не признает. Уголовное дело направлено в Суворовский межрайонный суд.

медицина Мошенники онкология Медики

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

05:30:14 14-12-2024

И как после этого можно доверять врачам ? ..в стране бардак полный, всё это от безнаказанности

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:56:57 14-12-2024

Гость (05:30:14 14-12-2024) И как после этого можно доверять врачам ? ..в стране бардак ... Надеюсь тебя накажут, чтоб не страдал от безнаказности.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:48:13 14-12-2024

Врач тавит диагноз на основе анализов: цитология, гистология и пр. Все в доле были?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дюша

09:55:53 16-12-2024

Гость (23:48:13 14-12-2024) Врач тавит диагноз на основе анализов: цитология, гистологи... Врач ставит диагнозы исходя из своего мнения...Природа рака не раскрыта. Анализы - полная туфта. Матери даже после гистологии ставили "нельзя исключить канцерогенез"... Т.е. НИКТО НИЧЕГО ТОЛКОМ НЕ ЗНАЕТ!!! А в условиях выплат за "раннюю диагностику" смешно бы было рассчитывать на совесть медиков.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:21:17 15-12-2024

и его теперь сожгут на площади?

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров