НОВОСТИОбщество

В России случайно нашли самолет времен Великой Отечественной войны

Рабочие наткнулись на него, пока вырубали лес

18 декабря 2025, 22:05, ИА Амител

Самолет Ил-2 / Фото: скриншот из игры War Thunder
Самолет Ил-2 / Фото: скриншот из игры War Thunder

В ходе лесозаготовительных работ в Тверском регионе бригада обнаружила фрагменты военного самолета, относящегося к периоду Второй мировой войны. Заметив в лесном массиве обломки и вооружение, предположительно, принадлежавшие советскому штурмовику, работники проинформировали Валерия Линкевича, руководителя краеведческого музея, сообщает издание "Родина". 

Совместно с лесорубами Линкевич обнаружил бронированный корпус, стойки шасси и авиационную пушку ШВАК, идентифицированные как детали самолета Ил-2. Директор музея отметил, что, судя по всему, штурмовик уже подвергался разграблению, о чем свидетельствует отсутствие дюралевых элементов и приборной доски. Тем не менее сохранившиеся бронекорпус и пушка также представляют собой значимую находку.

Авиационная пушка уже перемещена в музейные фонды и станет частью экспозиции, посвященной воздушным боям над Андреапольским районом в годы войны. Транспортировка остальных частей самолета пока затруднена.

В заключение Линкевич добавил, что идентифицировать авиаполк, к которому принадлежал штурмовик, пока не представляется возможным из-за отсутствия бортового номера на найденных обломках.

Говядина / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

ДНК курицы нашли в говяжьей тушенке из Бийска и "Нежной телятине" из Новосибирска

Компаниям приостановили действие деклараций на мясную продукцию, а они все равно продолжили продавать "неправильные" консервы
НОВОСТИОбщество

Наука история

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

00:17:55 19-12-2025

капец...в Твери уже не будет осинников и дубрав! как же это горько, горестно

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:32:24 19-12-2025

Ст.222 УК корячится музею и его руководителю.

  -9 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров