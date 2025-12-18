В России случайно нашли самолет времен Великой Отечественной войны
Рабочие наткнулись на него, пока вырубали лес
18 декабря 2025, 22:05, ИА Амител
В ходе лесозаготовительных работ в Тверском регионе бригада обнаружила фрагменты военного самолета, относящегося к периоду Второй мировой войны. Заметив в лесном массиве обломки и вооружение, предположительно, принадлежавшие советскому штурмовику, работники проинформировали Валерия Линкевича, руководителя краеведческого музея, сообщает издание "Родина".
Совместно с лесорубами Линкевич обнаружил бронированный корпус, стойки шасси и авиационную пушку ШВАК, идентифицированные как детали самолета Ил-2. Директор музея отметил, что, судя по всему, штурмовик уже подвергался разграблению, о чем свидетельствует отсутствие дюралевых элементов и приборной доски. Тем не менее сохранившиеся бронекорпус и пушка также представляют собой значимую находку.
Авиационная пушка уже перемещена в музейные фонды и станет частью экспозиции, посвященной воздушным боям над Андреапольским районом в годы войны. Транспортировка остальных частей самолета пока затруднена.
В заключение Линкевич добавил, что идентифицировать авиаполк, к которому принадлежал штурмовик, пока не представляется возможным из-за отсутствия бортового номера на найденных обломках.
00:17:55 19-12-2025
капец...в Твери уже не будет осинников и дубрав! как же это горько, горестно
08:32:24 19-12-2025
Ст.222 УК корячится музею и его руководителю.