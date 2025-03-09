В России учредили новый профессиональный праздник

День архитектора будет отмечаться в середине лета

09 марта 2025, 18:30, ИА Амител

Архитектор / Фото: Daniel McCullough / Unsplash

В России утвердили новый профессиональный праздник – День архитектора. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе правительства.

"Праздничным днем станет первый понедельник июля. Установление профессионального праздника будет способствовать повышению престижа профессии", – говорится в сообщении.

Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что внешний облик городов важен для улучшения качества жизни, а также для повышения их привлекательности для туристов и бизнеса.

"Установление Дня архитектора – это признание особой значимости этой профессии в преобразовании наших городов и развитии страны в целом", – заявил Хуснуллин.

Инициаторами выступили Союз архитекторов России и Минстрой, также учреждение праздника поддержали Российский союз промышленников и предпринимателей и Российская академия наук.