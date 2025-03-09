В России учредили новый профессиональный праздник
День архитектора будет отмечаться в середине лета
09 марта 2025, 18:30, ИА Амител
В России утвердили новый профессиональный праздник – День архитектора. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе правительства.
"Праздничным днем станет первый понедельник июля. Установление профессионального праздника будет способствовать повышению престижа профессии", – говорится в сообщении.
Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что внешний облик городов важен для улучшения качества жизни, а также для повышения их привлекательности для туристов и бизнеса.
"Установление Дня архитектора – это признание особой значимости этой профессии в преобразовании наших городов и развитии страны в целом", – заявил Хуснуллин.
Инициаторами выступили Союз архитекторов России и Минстрой, также учреждение праздника поддержали Российский союз промышленников и предпринимателей и Российская академия наук.
22:31:29 09-03-2025
они итак почти всегда пьяные!! какой им праздник? что ни архитектор, то цирроз печени или стишки бесталанные пишет!!
08:13:36 10-03-2025
Лучше бы нормы строительные нормальные вернули бы эти затейники, чем очередной праздник утверждать, тем более что есть международный день архитектора 1 июля, но у нас его и так празднуют в день строителя. А то пишешь замечания в проект, а тебе проектировщики в ответ, а по какому пункту норм вы от нас такое требуете, а эти требования в старых нормах остались, а в новых все размазано по документации и неочевидно, да еще и на усмотрение проектировщика начало оставаться. Вот и борешься с этими д.....ми концепциями, где в кафе вход на кухню через туалет проходит, или розетки на стеклянной перегородке помещают, а проектировщику не жмет нигде здравый смысл.
08:52:19 10-03-2025
Гость (08:13:36 10-03-2025) Лучше бы нормы строительные нормальные вернули бы эти затейн... - "тем более что есть международный день архитектора 1 июля" ------------Россия идет своим не проторенным по буреломному пути.