НОВОСТИОбщество

В России учредили новый профессиональный праздник

День архитектора будет отмечаться в середине лета

09 марта 2025, 18:30, ИА Амител

Архитектор / Фото: Daniel McCullough / Unsplash
Архитектор / Фото: Daniel McCullough / Unsplash

В России утвердили новый профессиональный праздник – День архитектора. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе правительства.

"Праздничным днем станет первый понедельник июля. Установление профессионального праздника будет способствовать повышению престижа профессии", – говорится в сообщении.

Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что внешний облик городов важен для улучшения качества жизни, а также для повышения их привлекательности для туристов и бизнеса. 

"Установление Дня архитектора – это признание особой значимости этой профессии в преобразовании наших городов и развитии страны в целом", – заявил Хуснуллин.

Инициаторами выступили Союз архитекторов России и Минстрой, также учреждение праздника поддержали Российский союз промышленников и предпринимателей и Российская академия наук.

Россия праздники

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

22:31:29 09-03-2025

они итак почти всегда пьяные!! какой им праздник? что ни архитектор, то цирроз печени или стишки бесталанные пишет!!

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:13:36 10-03-2025

Лучше бы нормы строительные нормальные вернули бы эти затейники, чем очередной праздник утверждать, тем более что есть международный день архитектора 1 июля, но у нас его и так празднуют в день строителя. А то пишешь замечания в проект, а тебе проектировщики в ответ, а по какому пункту норм вы от нас такое требуете, а эти требования в старых нормах остались, а в новых все размазано по документации и неочевидно, да еще и на усмотрение проектировщика начало оставаться. Вот и борешься с этими д.....ми концепциями, где в кафе вход на кухню через туалет проходит, или розетки на стеклянной перегородке помещают, а проектировщику не жмет нигде здравый смысл.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:52:19 10-03-2025

Гость (08:13:36 10-03-2025) Лучше бы нормы строительные нормальные вернули бы эти затейн... - "тем более что есть международный день архитектора 1 июля" ------------Россия идет своим не проторенным по буреломному пути.

  -5 Нравится
Ответить
Лента новостей

Умер рэпер Паша Техник
20 часов назад  4

Все новости

Новости партнеров