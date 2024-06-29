В России введут обязательную маркировку медицинских перчаток
Мера начнет действовать с 1 марта 2025 года
29 июня 2024, 15:55, ИА Амител
В РФ с 1 марта 2025 года введут обязательную маркировку медицинских перчаток, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.
Решение приняли из-за большого количества подделок и для борьбы с теми, кто продает некачественные или импортные перчатки под видом российских.
До 1 марта участники рынка успеют подготовиться к новым правилам. При этом наносить коды маркировки они могут добровольно уже сейчас.
Перчатки стали седьмым типом медизделий, включенных в государственную систему маркировки "Честный знак". Ранее маркировка стала обязательной для рециркуляторов, ортопедической обуви, слуховых аппаратов, томографов, коронарных стентов и санитарно-гигиенических изделий.
23:15:02 29-06-2024
Производителям маркировки копеечка капает, народу она график не нужна, но он ее оплачивает.