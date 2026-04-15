С 15 апреля пользователям VPN в России могут ограничить доступ к ряду сервисов
Крупные онлайн-площадки обладают техническими возможностями для выявления подобных подключений
15 апреля 2026, 00:15, ИА Амител
С 15 апреля российские цифровые платформы могут начать ограничивать доступ для пользователей VPN-сервисов. Рекомендации операторам связи и интернет-компаниям направило Министерство цифрового развития.
Сообщается, что при использовании инструментов обхода блокировок на настольных устройствах может стать недоступен ряд сервисов, включая "Яндекс" и VK, а также некоторые маркетплейсы. На мобильных устройствах при активном VPN возможны сбои в работе банковских приложений, медицинских платформ и других ресурсов.
По данным "Известий", степень ограничений может варьироваться — от частичного до полного блокирования доступа в зависимости от используемого сервиса.
IT-специалисты отмечают, что напрямую определить использование VPN сложно — такие системы работают на основе косвенных признаков. Однако крупные онлайн-площадки обладают техническими возможностями для выявления подобных подключений с помощью инструментов сетевой аналитики и антифрод-систем.
Ранее сообщалось, что власти регионов России планируют потратить около 300 миллионов рублей на закупку VPN‑сервисов для государственных нужд.
01:27:46 15-04-2026
А сами!?
освоили миллиарды денег что бы бороться с интернетом!...
а теперь просят ещё миллиарды, что бы разработать свой ВПН для себя любимых!!!... они сами-то тоже остались без сети!!!...
а ещё, закрытие определённых участков интернета, технически бьёт по денежному обороту банков!!!
и лишь по этому сегодня не могут закрыть интернет полностью!...
07:55:22 15-04-2026
Гость (01:27:46 15-04-2026) А сами!?освоили миллиарды денег что бы бороться с интерн... Так они не для себя эти ограничения и вводят. Так-что всё логично. Что интересно блокировки ВПН вообще ни как не объясняют , типа беспилотники, террористы и т.д.
Более того эти самы крупные площадки правительство "попросило" - это какая-то новая форма взаимодействия руководства и бизнеса. Это не закон и не нормативный акт, это просьба. Однако если её выполнить наступят определенные последствия , исключение из "белых списков" например которые эти же люди и придумали
08:24:00 15-04-2026
Гость (07:55:22 15-04-2026) Так они не для себя эти ограничения и вводят. Так-что всё ло... В интересные времена живём, чо.
Интересно здесь другое - на каком основании будут вводиться эти ограничения на доступ к ресурсам? РД, НД?
Они всерьёз думают ограничивать население такими жёсткими мерами?
Люди специально покупают отдельные устройства для установки известного мессенджера из трёх букв - неужели они не додумаются на него же поставить все упомянутые приложения для доступа к тем самым ресурсам без КВН (клуб весёлых и находчивых, а не то что вы подумали)?
09:02:22 15-04-2026
qwerty (08:24:00 15-04-2026) В интересные времена живём, чо.Интересно здесь другое - ... Так вы говорите о ситуации со своей точки зрения. А там докладывают что больше 100 млн.человек установили Макс. Что народ поддерживает блокировки интернета т.к понимает, что это для его безопасности.
Что уровень доверия верховному 79% и т.д. и т.п.
Реальность вроде одна а видим мы её совершенно по-разному.
Плюс есть ещё моменты о которых нельзя писать и говорить. В итоге мы имеем то , что имеем
09:00:45 15-04-2026
Ничего не меняется, в СССР глушили западные радиостанции, сейчас интернет. Это же проще чем заниматься информационной политикой.
09:31:25 15-04-2026
Гость (09:00:45 15-04-2026) Ничего не меняется, в СССР глушили западные радиостанции, се... да, но! в СССР не только глушили, но занимались воспитанием и образованием детей, которые хотели летать в космос и изучать дно океанов, а сейчас это отдано на откуп ИИ, соцсетей и игр. посмотрите, какие зумерки недоразвитые, в большинстве своем, с фокусом внимания 5 секунд. не все, конечно, есть хорошие умнички, но это спасибо семьям. так вот, если им отключить интернет, они превратятся просто в биомассу, тк выйти из дома и тусануть с друзьями они не обучены. и в поход с палаткой тоже.
09:19:25 15-04-2026
Под раздачу попадают технические ресурсы по программированию, электронике, фототехнике и тд., без КВН сегодня невозможно работать и заниматься хобби. Зря они это затеяли, поломают только всю IT.
09:21:38 15-04-2026
Гость (09:19:25 15-04-2026) Под раздачу попадают технические ресурсы по программированию... У религиозных фанатиков не должно быть IT.
09:41:13 15-04-2026
Гость (09:21:38 15-04-2026) У религиозных фанатиков не должно быть IT.... Ты видимо не общался с админами РПЦ?
09:34:10 15-04-2026
Гость (09:19:25 15-04-2026) Под раздачу попадают технические ресурсы по программированию... Там некому думать, не обучены этому делу
09:20:32 15-04-2026
Интернет глушили для борьбы с беспилотниками.
Беспилотники научились поднимать ВПН?
09:43:36 15-04-2026
Гость (09:20:32 15-04-2026) Интернет глушили для борьбы с беспилотниками.Беспилотник... То, что ограничивают скорость интернета, или совсем блокируют можно понять, борьба с беспилотниками. А вот блокировку сайтов с технической информацией, программированию, фотохостингов не могу понять. На этих ресурсах нет политики.
09:49:01 15-04-2026
Гость (09:43:36 15-04-2026) То, что ограничивают скорость интернета, или совсем блокирую...
Ну какими беспилотниками? Зачем вы тупую отговорку руководства продолжаете в массы нести? Они при полетах используют базовые станции ОпСоСов? Откройте 2Gis там у любого здания указаны географические координаты...
11:41:33 15-04-2026
Гость (09:49:01 15-04-2026) Ну какими беспилотниками? Зачем вы тупую отговорку руков... Получается, народу врут?
09:30:16 15-04-2026
- Что тебе привезти из страны заморской, Аленушка?
- Привези мне симку казахстанскую, батюшка.
10:21:30 15-04-2026
Гость (09:30:16 15-04-2026) - Что тебе привезти из страны заморской, Аленушка?- Прив...
- Что тебе привезти из страны заморской, Аленушка?
- Возьми нас с сестрами и свалим отсюда навсегда!
11:27:56 15-04-2026
Гость (10:21:30 15-04-2026) - Что тебе привезти из страны заморской, Аленушка?- ...
давай, вали, да поскорее, только кому ты там нужен?
14:24:50 16-04-2026
Гость (11:27:56 15-04-2026) давай, вали, да поскорее, только кому ты там нужен? ...
Если все недовольные уедут, то Россия вымрет примерно лет за 50, потому что пенсионеры и депутаты друг с другом плохо размножаются
19:08:28 15-04-2026
Гость (09:30:16 15-04-2026) - Что тебе привезти из страны заморской, Аленушка?- Прив... И сколько ты башлять будешь за КЗ симку в роуминге? Как платить? Точно, заморский!
14:10:09 15-04-2026
а тут ты точно нужен! : налог на недвижимость, авто, НДФЛ, НДС с пирожкойвой и т.п. Не уезжай - а то нам тем кто остался придется платить и за себя и за тебя....
14:11:49 15-04-2026
уедут то умные , а вот такие как вы (типа Шарикова) что без умных то потом делать будете ?
или как говорил Чубайс - нам ничего делать не надо мы все купим за нефтедоллары ?
15:06:20 16-04-2026
Юрий (14:11:49 15-04-2026) уедут то умные , а вот такие как вы (типа Шарикова) что без ... уедет "пена", от которой никакой пользы обществу, типа барыг, блогеров и т.д. И которые в интернете орут, выдавая себя за большинство. А останутся действительно нужные люди, производящие товары, оказывающие услуги, служащие населению и государству. Это называется самоочищение общества
03:23:15 17-04-2026
Гость (15:06:20 16-04-2026) уедет "пена", от которой никакой пользы обществу, типа барыг... Ну вывалил кринжу товарищ крепостнейший
03:26:31 22-04-2026
Гость (15:06:20 16-04-2026) уедет "пена", от которой никакой пользы обществу, типа барыг... Клоун тебе сколько платят то ?
03:32:14 17-04-2026
Впн абсолютный рудимент. Должна быть терпильность высочайшего уровня, чтобы заморачиваться этими впнами проксями и прочей хренью. Проще просто отказаться от всего заблокированного и не мучиться. Какая разница, все равно все впнщики по жизни будут терпилами. Терпеть и искать обходы. Унизительная участь. Да и существовать без всякого рода инфомусора порядком проще. Меньше информации и новостей меньше поводов для триггера
03:27:54 22-04-2026
Гость (03:32:14 17-04-2026) Впн абсолютный рудимент. Должна быть терпильность высочайшег... Терпилы те кто одевают на шею ошейники добровольно, а стоп получается это ты?