С 15 апреля пользователям VPN в России могут ограничить доступ к ряду сервисов

15 апреля 2026, 00:15, ИА Амител

VPN-сервис / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

С 15 апреля российские цифровые платформы могут начать ограничивать доступ для пользователей VPN-сервисов. Рекомендации операторам связи и интернет-компаниям направило Министерство цифрового развития.

Сообщается, что при использовании инструментов обхода блокировок на настольных устройствах может стать недоступен ряд сервисов, включая "Яндекс" и VK, а также некоторые маркетплейсы. На мобильных устройствах при активном VPN возможны сбои в работе банковских приложений, медицинских платформ и других ресурсов.

По данным "Известий", степень ограничений может варьироваться — от частичного до полного блокирования доступа в зависимости от используемого сервиса.

IT-специалисты отмечают, что напрямую определить использование VPN сложно — такие системы работают на основе косвенных признаков. Однако крупные онлайн-площадки обладают техническими возможностями для выявления подобных подключений с помощью инструментов сетевой аналитики и антифрод-систем.

Ранее сообщалось, что власти регионов России планируют потратить около 300 миллионов рублей на закупку VPN‑сервисов для государственных нужд.