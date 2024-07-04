Врач рассказала о правилах использования кондиционера в машине в жару

Она отметила, что неправильный подход может привести к переохлаждению

04 июля 2024, 16:31, ИА Амител

Водитель за рулем / Фото: pxhere.com/ru/photo/1094507

В жаркую погоду многие водители страдают из-за неправильного использования кондиционера в автомобиле. Об этом рассказала Юлия Валеева, врач-терапевт медицинского центра "СМ-Клиника", порталу "Авто Mail.ru".

Она советует не включать кондиционер сразу после того, как вы сели в раскаленную машину. Сначала нужно проветрить салон, а затем установить на панели кондиционера среднюю температуру и постепенно ее снижать. Резкий перепад температур может привести к сильному переохлаждению организма.

По словам Юлии Валеевой, если температура воздуха на улице составляет 30-35 градусов тепла, то на кондиционере следует становить температуру примерно на 5-10 градусов ниже. Впоследствии показатель можно снижать по мере привыкания организма.

Также врач рекомендует не направлять поток воздуха от кондиционера на ноги или голову. Лучше распределять его равномерно, чтобы не вызвать резкое охлаждение организма. И, наконец, Юлия Валеева советует закрывать окна при включенном кондиционере, чтобы избежать дополнительного сквозняка.