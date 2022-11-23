От -15 до -20 градусов ожидается в Алтайском крае днём 24 ноября. Согласно прогнозу регионального Гидрометцентра, местами возможно потепление — до -10 градусов.

Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. Ветер северо-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле от -15 до 17 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможна изморозь. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.