Больше 2 млрд рублей налогов поступило в бюджет Алтайского края

Заплатить налоги нужно до 2 декабря

18 ноября 2024, 06:15, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/553728

В региональном управлении Федеральной налоговой службы подвели предварительные итоги кампании. На данный момент в бюджет поступило 2,3 миллиарда рублей. Это примерно половина от общей суммы начисленных налогов, сообщает "Бизнес ФМ Барнаул".

Как и в прошлом году, основную часть доходов составил транспортный налог. Владельцы автомобилей уже внесли в государственную казну 1,3 млрд рублей. Поступления от налога на имущество составили 707 миллионов рублей, а от земельного налога – 306 миллионов.

Наиболее активно платят имущественные налоги жители Алейска, Рубцовска, Заринска, а также Калманского, Заринского и Павловского районов края. В этих муниципалитетах собираемость налогов составляет от 57 до 67%, сообщила заместитель начальника отдела работы с налогоплательщиками в УФНС России по Алтайскому краю Софья Боброва.

В ведомстве напомнили, что имущественные налоги за 2023 год необходимо уплатить не позднее 2 декабря. Для этого есть несколько вариантов: можно воспользоваться личным кабинетом на сайте ФНС, разделом "Уплата налогов и пошлин", приложением "Налоги физлиц", порталом "Госуслуги" или банковскими приложениями. Также можно заплатить налоги офлайн, посетив отделения почты или МФЦ.