За ночь над регионами РФ сбили 11 беспилотников
Большую часть БПЛА перехватили над Ростовской областью
06 апреля 2025, 16:00, ИА Амител
Беспилотный летательный аппарат / Фото: unsplash.com
За минувшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 11 беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.
"Восемь БПЛА – над территорией Ростовской области, два БПЛА – над территорией Курской области, один БПЛА – над территорией Белгородской области", – говорится в сообщении.
Ранее, в ночь на 4 апреля, украинские БПЛА также атаковали несколько регионов России. В Брянской области погиб один человек.
Тогда в результате атаки беспилотников на регион повреждения получили окна и балкон многоквартирного дома, а также несколько автомобилей.
08:41:29 07-04-2025
Новости про БПЛА стали восприниматься обыденно. Вроди как, ну прилетели и прилетели.