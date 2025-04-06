За ночь над регионами РФ сбили 11 беспилотников

Большую часть БПЛА перехватили над Ростовской областью

06 апреля 2025, 16:00, ИА Амител

Беспилотный летательный аппарат / Фото: unsplash.com

За минувшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 11 беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

"Восемь БПЛА – над территорией Ростовской области, два БПЛА – над территорией Курской области, один БПЛА – над территорией Белгородской области", – говорится в сообщении.

Ранее, в ночь на 4 апреля, украинские БПЛА также атаковали несколько регионов России. В Брянской области погиб один человек.

Тогда в результате атаки беспилотников на регион повреждения получили окна и балкон многоквартирного дома, а также несколько автомобилей.