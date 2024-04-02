ЖК с соседским центром и балконами-гармошками запроектировали в центре Барнаула

В доме предусмотрено 238 квартир

02 апреля 2024, 12:15, ИА Амител

Проект ЖК на ул. Сизова, 20 в Барнауле / Фото: Бюро "Салют"

В центре Барнаула планируют построить девятиэтажный П-образный дом с подземным паркингом. Сейчас проект здания рассматривает экспертиза, а эскизы решено представить на градсовете. Архитекторы предложили в ЖК зеленый двор, скандинавские балконы и помещения для отдыха жильцов. О том, за что хвалили и критиковали проект – в материале amic.ru.

Новый уровень комфорта

Впервые эскизы ЖК на 238 квартир презентовали на градсовете в ноябре 2023 года. В обновленном варианте авторы исправили замечания, на которые указала комиссия. Так, архитекторы добавили вертикальную планировку участка, изменили внешний облик здания. Теперь верхние этажи дома выполнены в темном кирпиче, чтобы объект не смотрелся выше окружающей застройки.

Проект ЖК в Барнауле / Фото: Бюро "Салют"

Одна из главных особенностей здания: безрамные стеклянные перегородки на балконах. Они могут складываться как гармошка, и жильцы квартир сами решают, когда закрывать или открывать окна.

Первые этажи ЖК займут помещения общественного назначения. Часть площадей застройщик оставит себе для офисов, а часть отдадут жильцам для создания соседского центра.

"Это наличие места в пределах участка, которое вынуждает людей не мигрировать за третьей функцией, а получать эти возможности в пределах ЖК. Здесь могут быть развивающие комнаты, детские, зоны отдыха для взрослых, совместный просмотр фильмов. Это хорошая практика", – сообщил архитектор бюро "Салют" Ермек Кулмухамедов.

Двор будет зеленый, площадки для отдыха взрослых и детей выполнены в виде комнат, которые зонируются во дворе зелеными оградами. Движение пожарной техники предусмотрено по укрепленным газонам.

Вопрос преткновения

Проблему автомобильных парковок застройщик (компания "Мой Дом") обсуждала на встрече с жителями ближайших многоквартирных домов. Протоколами закреплено, что девелопер обязуется установить шлагбаумы для соседних зданий, чтобы будущие новоселы ЖК не парковали автомобили во дворах "чужих" многоэтажек.

Проект ЖК в Барнауле / Фото: Бюро "Салют"

Всего в ЖК предусмотрено 91 парковка: из них 59 машино-мест заложено в подземном паркинге под двором, 32 – по периметру дома. Ермек Кулмухамедов обратил внимание, что вопрос автомобилизации архитекторы тщательно изучили и советовались с юристами. По словам докладчика, в Барнауле норматив по обеспеченности парковками жестче, чем в Москве, где выше уровень автомобилизации.

Однако по мнению главного архитектора Алтайского края Виктора Четошникова, предложенного количества парковок – очень мало для дома. По его мнению, будущие новоселы заставят автомобилями и двор ЖК, и ближайшие остановочные "карманы", и парковки других многоквартирников.

Проблема автомобилизации – одна из самых острых во многих городах, отметили члены градсовета. Для ее решения требуются серьезные ресурсы, а также изменения градостроительных документов (включая генплан и правила землепользования и застройки).

"Я вижу серьезные изменения в объемно-пространственной композиции, они снизили визуальное напряжение на застройку. Такой дом вполне может быть. Технические вопросы можно и нужно решать. Автомобилизация – тяжелейшая проблема и не только у нас в городе", – сказал архитектор, руководитель мастерской "Классика" Александр Деринг.

Главный архитектор "Алтайгражданпроекта" Евгений Башкиров также согласен: вопрос с размещением машино-мест быстро не решить. А потому он предложил еще раз уточнить некоторые технико-экономические показатели проекта и согласовать эскизы.

"Формально требование по размещению парковочных мест выполнено: необходимая цифра набирается. Все, что касается размещения в пределах 800 метров (остальные парковочные места, не считая предложенных 91 – прим.ред.), это нерешаемая проблема. Предлагаю проект одобрить и разобраться со всеми показателями", – отметил он.

Проект ЖК в Барнауле / Фото: Бюро "Салют"

Однако, несмотря на мнения некоторых архитекторов, эскизы отправили на доработку. Авторам рекомендовали добавить еще один уровень в подземном паркинге, чтобы обеспечить как можно больше квартир машино-местами.

Директор компании "Мой Дом" Павел Князев отметил, что это предложение компания рассмотрит. Однако строительная экспертиза, которая сейчас анализирует проект "Меланж", не нашла отклонений от норм по предложенному количеству парковочных мест.

"Полученные рекомендации мы будем изучать. Как с точки зрения возможности их технической реализации, так и со стороны спроса на такое количество парковок. Есть примеры, когда паркинги стоят непроданные, и сегодня в рамках проектного финансирования такие решения не имеют возможности быть", – сказал Павел Князев.