Зумеры все чаще выбирают красивые телефонные номера

Аналитики МегаФона выяснили, кто и где чаще покупает запоминающиеся комбинации

Смартфон / Фото: пресс-служба компании МегаФон

В России сохраняется спрос на запоминающиеся телефонные номера, а заметнее всего услуга набирает популярность у молодежи до 25 лет. К такому выводу пришли аналитики МегаФона, изучив продажи красивых номеров за 2025 год.

В компании отметили, что представители поколения Z* на 11% чаще выбирали варианты с простыми и символичными наборами цифр. Следующими по темпу роста стали абоненты более старшего возраста – группы 45–54 и 55–64 лет.

Кто чаще покупает

Основу аудитории по-прежнему формируют миллениалы 35–44 лет – как и год назад на них пришлось более трети (38%) владельцев красивых номеров. Далее идут клиенты 45–54 лет с долей 22% и пользователи 25–34 лет – 15%.

Услугу преимущественно оформляют мужчины – 68%. Однако за прошлый год внимание к запоминающимся комбинациям усилилось и со стороны женщин. Больше всего таких клиентов живет в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Самаре и Самарской области, а также в Республиках Дагестан и Башкортостан. В топ-10 территорий также попали Ростовская и Свердловская области, Чеченская Республика, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, а также Краснодарский край.

Сибирские лидеры

В Сибири первое место по интересу к красивым "цифрам" занял Красноярский край. Вместе с ним в тройку лидеров вошли Новосибирская и Кемеровская области. Далее расположились Иркутская область и Алтайский край. Более спокойный спрос на необычные комбинации фиксировали в Томской области, Республике Хакасия, Омской области и Республике Тыва. Наименее заметный интерес к услуге показала Республика Алтай.

Интерес к "драгоценным" номерам

Параллельно вырос спрос на категории из линейки "дорогих металлов". Самую заметную динамику показали "Золотые" номера, где подряд стоят три одинаковые цифры, и "Платиновые" – с повторением четырех цифр. При этом самая большая доля красивых номеров у клиентов относится к категории "Бронзовые".

Выбрать запоминающийся номер можно на сайте МегаФона или в салонах объединенной розничной сети МегаФона и Yota*. Стоимость начинается от 1000 рублей. Подбор доступен по любимому числу, красивому "хвосту" – последним четырем цифрам, а также по схожести с прежним номером. При этом четверть покупок красивых номеров в МегаФоне уже оформляют через приложение и делают это после приобретения сим-карты.

*Z ("Зет") – зумеры; Yota ("Йота")

