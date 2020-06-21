У соседей

В Республике Алтай зафиксировали 15 новых случаев заражения коронавирусом.

11 из них – в Кош-Агачском районе. Среди этих инфицированных есть и ребенок. Также диагноз подтвердился у двух жителей Горно-Алтайска, одного жителя Майминского района и мужчины, который прибыл в этот район из другого региона.

Теперь в республике 436 инфицированных. Больше всего заболевших в Кош-Агачском районе (212) и Горно-Алтайске (108).

Республика Алтай стала лидером по темпу прироста зараженных COVID-19 в России. За неделю с 13 по 19 июня в регионе стало на 53% больше инфицированных.