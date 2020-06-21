Число зараженных в Алтайском крае приблизилось к 3,3 тысячам. Поликлиника Барнаула закрылась на карантин, а избирательная комиссия региона получила миллионы масок и тонны антисептика для проведения голосования. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
Снова 72 случая заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. Теперь в регионе 3298 заболевших (среди них 342 ребенка).
За последние сутки:
- в Барнауле 29 инфицированных,
- в Бийске – 15,
- в Алейск, Бийском районе – 4,
- в Зональном районе, Первомайском районе – 3,
- в Залесовском районе, Ребрихинском районе, Рубцовске, Тальменском районе, Целинном районе – 2,
- в Заринске, Рубцовском районе, Смоленском районе, Шипуновском районе – 1.
За время пандемии 2229 человек выздоровели, 12 из них – за прошедшие сутки. По данным оперштаба на 21 июня, в регионе 48 тяжелобольных пациентов, 18 подключены к аппарату ИВЛ.
Еще три человека с подтвержденным коронавирусом скончались в Алтайском крае за последние сутки.
Все случаи определены как "иные причины смерти".
Всего в регионе с начала пандемии умерло 55 человек. 28 летальных исходов – от COVID-19, 24 – иные причины смерти, три случая находятся на экспертизе.
В Алтайский край поступили маски для членов избиркома и средства для оборудования помещений к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию.
Уже подготовили около двух миллионов защитных масок и почти 60 тонн антисептика. Для членов избиркома и голосующих закуплены перчатки, а также бесконтактные термометры, защитные экраны, халаты и шапочки.
Карантин продлится как минимум неделю, но этот срок может быть увеличен в зависимости от ситуации. Сейчас медучреждение дезинфицируют.
В Республике Алтай зафиксировали 15 новых случаев заражения коронавирусом.
11 из них – в Кош-Агачском районе. Среди этих инфицированных есть и ребенок. Также диагноз подтвердился у двух жителей Горно-Алтайска, одного жителя Майминского района и мужчины, который прибыл в этот район из другого региона.
Теперь в республике 436 инфицированных. Больше всего заболевших в Кош-Агачском районе (212) и Горно-Алтайске (108).
Республика Алтай стала лидером по темпу прироста зараженных COVID-19 в России. За неделю с 13 по 19 июня в регионе стало на 53% больше инфицированных.
Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.
Об ограничениях и возможностях
- как в Алтайском крае работают ЗАГСы и можно ли жениться;
- что такое беспроцентный кредит и кому его могут не дать;
- как поменять паспорт во время пандемии;
- первый этап снятия ограничений: что теперь можно,
- как пройдет голосование по Конституции в Алтайском крае.
О детях и учебе
- как получить выплаты на детей от 3 до 16 лет;
- как получить выплаты на детей до 3 лет;
- кто может получить и 5, и 10 тыс. на ребенка;
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет;
- что будет с ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году из-за коронавируса;
- как пройдет приемная кампания в вузах и что изменится;
- в каких числах подать документы в университет в 2020 году;
- расписание ЕГЭ-2020;
- как будут работать детские летние лагеря на Алтае и что изменится из-за пандемии.
О деньгах
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима;
- как вернуть деньги за туры, которые отменили из-за коронавируса;
- как вернуть деньги за отмененный рейс,
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет.
О работе
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет.
Об отдыхе и развлечениях
- 24 июня 2020: выходной или рабочий день;
- когда заработают санатории и как изменится отдых,
- есть ли у россиян шансы отдохнуть за границей летом-2020,
- как отдыхаем в июне 2020,
- кому можно выезжать из России и когда разрешат отдых за рубежом
Что еще почитать и посмотреть 21 июня:
Солнечное затмение в небе над Алтайским краем. Как это было — смотрим здесь
Причуды природы. В день летнего солнцестояния в Республике Алтай прошел снегопад
"Пациенты недолеживают". Врачи центра охраны материнства и детства о дефиците коек
Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Комментарии