Горэлектросеть проводит акцию по списанию пеней. Кто может снизить долг за свет?

Барнаульская горэлектросеть запустила акцию по списанию пеней за просроченные платежи за электроэнергию "В Новый год – без долгов". Кто может рассчитывать на то, чтобы сократить сумму оплаты и как принять участие в этой акции в эфире на радио "Эхо Москвы в Барнауле", рассказала руководитель группы по работе с дебиторами Оксана Пучкина. Amic.ru публикует самые важные ответы.

1 Кому могут списать пени? Акция по списанию пеней рассчитана на потребителей – физических лиц, которые имеют задолженность по услугам "электроэнергия", "электроснабжение на ОДН" и "электроснабжение теплового пункта", а также по актам о неучтенном потреблении. Как рассказывает Оксана Пучкина, сейчас у таких должников есть возможность избавиться от пеней за просроченные платежи. Для этого нужно до 1 января оплатить задолженность за электроэнергию по состоянию на 1 декабря 2020 года и начислений за ноябрь. Неустойка будет автоматически списана с лицевого счета абонента.

2 А спишется вся сумма пеней, или есть ограничения? Нет, никаких ограничений нет. Поэтому если вы оплатите задолженность, спишется вся сумма пеней. Но обратите внимание: условия акции не распространяются на пени, взысканные в судебном порядке.

3 Зачем нужна акция, если пени сейчас начислять все равно запрещено? Вы правы, в соответствии с постановлением правительства от 2 апреля 2020 года №424, из-за пандемии коронавируса Барнаульская горэлектросеть не начисляет пени, но у многих потребителей они были начислены еще до введения моратория. Кроме того, с 1 января 2021 года начисления неустойки на сумму задолженности возобновятся.

4 А можно дистанционно оплатить задолженность за электроэнергию? Конечно. Это можно сделать любым удобным вам способом:

через Личный кабинет БГЭС – https://lkfl.bges.ru/,

через Личный кабинет системы "Город" – https://www.sistemagorod.ru/

через Личный кабинет системы ГИС ЖКХ – dom.gosuslugi.ru,

через Сбербанк-онлайн или его мобильное приложение – online.sberbsnk.ru.

В мобильных приложениях оплатить можно по штрихкоду/QR-коду, подключив услугу "Автоплатеж" от Сбербанка.