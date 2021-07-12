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Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 12 июля

, ИА "Амител"
Отмена олимпиад, вакцинация спортсменов и доплата за прививку
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Алтайский край установил новый рекорд по суточному приросту зараженных, из-за коронавируса в регионе отменили все олимпиады, глава Минспорта пообещал привить большую часть сотрудников. Какие события произошли на фронте борьбы с коронавирусной инфекцией 12 июля – в подборке amic.ru.

1
Новый рекорд
В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 249 инфицированных коронавирусом — это рекорд для региона с начала пандемии. Общее число заболевших выросло до 56 971. 
Новые случаи распределились так: Барнаул – 84, Бийск – 30, Рубцовск – 22, Камень-на-Оби – 11, Алейск – 8, Славгород, Шелаболихинский район – по 7 заболевших, Чарышский, Усть-Пристанский районы – по 6 заболевших, Благовещенский, Тальменский районы – по 5 заболевших, Новоалтайск, Алейский, Ключевский, Крутихинский, Кулундинский, Первомайский районы – по 4 заболевших, Волчихинский, Ельцовский, Зональный, Каменский, Михайловский, Немецкий национальный, Усть-Калманский районы – по 3 заболевших, Бийский, Змеиногорский, Косихинский, Третьяковский, Тюменцевский районы – по 2 заболевших, Калманский, Солтонский, Хабарский районы – по одному заболевшему.
2
Прививки для спортсменов
Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев пообещал, что большая часть сотрудников отрасли к осени поставят прививку от коронавируса. При этом вакцинация должна быть добровольной, рассказал министр во время пресс-конференции.
Он отметил, что хоккейный коллектив "Динамо-Алтай" полностью привился от коронавируса. По такому же пути должны пойти и в других краевых командах. Перед новым сезоном, который стартует осенью, вакцинироваться должны все профессиональные спортсмены.
3
Отмена олимпиад
Краевые олимпиады городов и сельских спортсменов Алтайского края перенесут на год из-за сложной эпидемиологической обстановки в регионе. 
X летняя олимпиада городов Алтайского края должна была пройти с 15 по 18 июля в Заринске, а XLII летняя олимпиада сельских спортсменов – с 22 по 25 июля в райцентре Мамонтово. Изначально эти спортивные события планировались ещё на прошлое лето, но из-за пандемии были перенесены на 2021 год. Теперь краевые олимпиады вновь отложены.
4
Доплата за вакцинацию
Алтайское предприятие "Нортек" поддержало прививочную кампанию против коронавирусной инфекции. Впервые мобильный медицинский комплекс работал на территории шинного завода 17 июня.
Руководство шинного завода приняло решение установить вознаграждение для прошедших вакцинацию сотрудников. Тем, кто получил сертификат с отметкой о двух прививках против коронавируса, выплатят по тысяче рублей. 
5
Министр в ковидном госпитале
Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов будет регулярно посещать ковидные госпитали региона с целью контроля и решения проблем, связанных с недостатком лекарств, отсутствием свободных мест и плохим питанием в этих медучреждениях.
Так, на прошлой неделе глава краевого Минздрава побывал в ковидном госпитале, развёрнутом на базе Новоалтайской горбольницы, который заполнен на 99% (415 человек). Во время визита Дмитрий Попов пообщался с пациентами, а также расспросил о проблемах, которые нужно решить, чтобы улучшить оказание медицинской помощи в учреждении.
6
В качестве информационной профилактики

Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.

Об ограничениях и возможностях

О деньгах

О работе

О профилактике

О вакцинации

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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