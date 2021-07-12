Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 12 июля

Министр в ковидном госпитале

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов будет регулярно посещать ковидные госпитали региона с целью контроля и решения проблем, связанных с недостатком лекарств, отсутствием свободных мест и плохим питанием в этих медучреждениях.Так, на прошлой неделе глава краевого Минздрава побывал в ковидном госпитале, развёрнутом на базе Новоалтайской горбольницы, который заполнен на 99% (415 человек). Во время визита Дмитрий Попов пообщался с пациентами, а также расспросил о проблемах, которые нужно решить, чтобы улучшить оказание медицинской помощи в учреждении.