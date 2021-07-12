Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 12 июля

Алтайский край установил новый рекорд по суточному приросту зараженных, из-за коронавируса в регионе отменили все олимпиады, глава Минспорта пообещал привить большую часть сотрудников. Какие события произошли на фронте борьбы с коронавирусной инфекцией 12 июля – в подборке amic.ru.
Новые случаи распределились так: Барнаул – 84, Бийск – 30, Рубцовск – 22, Камень-на-Оби – 11, Алейск – 8, Славгород, Шелаболихинский район – по 7 заболевших, Чарышский, Усть-Пристанский районы – по 6 заболевших, Благовещенский, Тальменский районы – по 5 заболевших, Новоалтайск, Алейский, Ключевский, Крутихинский, Кулундинский, Первомайский районы – по 4 заболевших, Волчихинский, Ельцовский, Зональный, Каменский, Михайловский, Немецкий национальный, Усть-Калманский районы – по 3 заболевших, Бийский, Змеиногорский, Косихинский, Третьяковский, Тюменцевский районы – по 2 заболевших, Калманский, Солтонский, Хабарский районы – по одному заболевшему.
Он отметил, что хоккейный коллектив "Динамо-Алтай" полностью привился от коронавируса. По такому же пути должны пойти и в других краевых командах. Перед новым сезоном, который стартует осенью, вакцинироваться должны все профессиональные спортсмены.
X летняя олимпиада городов Алтайского края должна была пройти с 15 по 18 июля в Заринске, а XLII летняя олимпиада сельских спортсменов – с 22 по 25 июля в райцентре Мамонтово. Изначально эти спортивные события планировались ещё на прошлое лето, но из-за пандемии были перенесены на 2021 год. Теперь краевые олимпиады вновь отложены.
Руководство шинного завода приняло решение установить вознаграждение для прошедших вакцинацию сотрудников. Тем, кто получил сертификат с отметкой о двух прививках против коронавируса, выплатят по тысяче рублей.
Так, на прошлой неделе глава краевого Минздрава побывал в ковидном госпитале, развёрнутом на базе Новоалтайской горбольницы, который заполнен на 99% (415 человек). Во время визита Дмитрий Попов пообщался с пациентами, а также расспросил о проблемах, которые нужно решить, чтобы улучшить оказание медицинской помощи в учреждении.
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