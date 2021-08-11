Лазером в глаза. Как в России предлагают проверять водителей на усталость?

Такие проверки не нанесут вреда здоровью?

Ряд экспертов категорически против идеи об увеличении времени работы водителей. В их числе руководитель ассоциации "Рустахоконтроль" Геннадий Мирошин. Эксперт настаивает, что сначала нужно оценить риски для здоровья людей. В частности, вызывает вопросы контроль сетчатки глаза лазерным лучом.

Он напомнил, что подобное оборудование "Антисон" используют в Москве. С помощью компьютерного зрения идёт мониторинг частоты моргания, поворотов головы и взгляда водителя. Но многие жаловались, что у них болели глаза, у некоторых были зафиксированы ожоги сетчатки глаза. Однако проведённая проверка Роспотребнадзора нарушений не выявила.

"Это очередное лоббирование интересов производителя очередной коробочки, которую впоследствии обяжут ставить в каждую машину, – уверен президент ассоциации "Грузоавтотранс" Владимир Матягин. – Пока показания с тахографов снимаются инспекторами, у водителей всегда будет возможность "договориться" на месте, независимо от показаний прибора и их количества".

В реальной жизни, отмечает Матягин, водители грузовиков не соблюдают установленные нормы вождения, а едут до тех пор, пока не захотят спать.