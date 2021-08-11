Лазером в глаза. Как в России предлагают проверять водителей на усталость?

Водителям такси, автобусов и грузовиков в России могут разрешить проводить за рулём более десяти часов, но только если они не устали. Для мониторинга состояния здоровья водителей Минтранс разработал специальную программу. Новшества могут заработать уже к 1 марта 2023 года. Проект поправок к закону "О безопасности дорожного движения" размещён на regulation.gov.ru. Как будут тестировать водителей и сколько придётся заплатить перевозчикам за безопасность, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
С помощью специальной системы. Предполагается, что она по зрачку и частоте пульса сможет определить степень усталости водителя. А признаки засыпания, к примеру, можно выявить с помощью лазерных датчиков, установленных в кабине, или браслета на руке, утверждают разработчики системы.
Оборудование транспортного средства обойдётся перевозчику, по оценкам Минтранса, в 25-80 тыс. руб. Деньги не маленькие, но в перспективе от этого все должны остаться в выигрыше: ущерб от ДТП за год сократится на 350-530 млрд рублей, сообщает "Коммерсант". Сейчас убытки оцениваются в 1,78 трлн руб.
Минтранс намерен разрешить водителям работать более 10 часов и закрепить эту норму в ПДД. Сколько именно придётся рулить в сутки дальнобойщикам и таксистам, в документе не уточняется. Всё будет индивидуально.
Определять состояние водителя хотят с помощью "средства мониторинга работоспособности", подключённого к тахографу. Например, водитель проехал менее десяти часов, но уже начал засыпать, это зафиксирует прибор. Тогда ему придётся закончить маршрут или остановиться отдохнуть.
Напомним, сейчас действующие ПДД разрешают водителю суммарно за сутки проводить в пути не более десяти часов. Это время можно увеличить ещё на два часа, чтобы доехать до стоянки (приказ Минтранса, – прим. ред.). Контроль за состоянием водителя осуществляют с помощью тахографов. Штраф для нарушителей составляет до 2,5 тыс. руб.
Ряд экспертов категорически против идеи об увеличении времени работы водителей. В их числе руководитель ассоциации "Рустахоконтроль" Геннадий Мирошин. Эксперт настаивает, что сначала нужно оценить риски для здоровья людей. В частности, вызывает вопросы контроль сетчатки глаза лазерным лучом.
Он напомнил, что подобное оборудование "Антисон" используют в Москве. С помощью компьютерного зрения идёт мониторинг частоты моргания, поворотов головы и взгляда водителя. Но многие жаловались, что у них болели глаза, у некоторых были зафиксированы ожоги сетчатки глаза. Однако проведённая проверка Роспотребнадзора нарушений не выявила.
"Это очередное лоббирование интересов производителя очередной коробочки, которую впоследствии обяжут ставить в каждую машину, – уверен президент ассоциации "Грузоавтотранс" Владимир Матягин. – Пока показания с тахографов снимаются инспекторами, у водителей всегда будет возможность "договориться" на месте, независимо от показаний прибора и их количества".
В реальной жизни, отмечает Матягин, водители грузовиков не соблюдают установленные нормы вождения, а едут до тех пор, пока не захотят спать.
Комментарии
Очередные поборы на перевозчиков. Все затраты, естественно перевозчик включит в стоимость перевозки пассажиров и груза. В конечном итоге это оплатим мы - простые граждане. Очередная кормушка для сыночка или дочки какого-нибудь депутата!
Но многие жаловались, что у них болели глаза, у некоторых были зафиксированы ожоги сетчатки глаза. Однако проведённая проверка Роспотребнадзора нарушений не выявила.
Проблемы негров шерифа не интересуют?
Как надоели со своим заботой о людях.
Дороги лучше ремонтируйте и по человечески организуйте дорожное движение, а не этой "гомеопатией" занимайтесь. А то сейчас выясниться что оборудование это продает только одна конторка по конским ценам, чудесным образом принадлежащая через пять прокладок очередному ротенбергу, тимченко и прочим скрипачам.
В такси теперь я езжу только пассажиром