Неловкость или несчастный случай оставляют незабываемые впечатления как у героя, так и у зрителя.

Редакция Amic.ru, конечно, желает, чтобы у вас в жизни было поменьше таких впечатлений, но зато вам точно будет, что вспомнить и рассказать.