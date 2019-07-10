Павловский район вошел в состав Барнаульской агломерации

По мнению Дугина, главное преимущество агломерации – это новые возможности для всех ее жителей / Фото: barnaul.org

Павловский район присоединился к Барнаульской агломерации. Соответствующее соглашение подписали мэр Барнаула Сергей Дугин и глава Павловского района Антон Воронов, сообщается на официальном сайте города.

На момент подписания соглашения численность Барнаульской агломерации составляла 812,9 тысячи человек – более трети населения Алтайского края. Общая площадь территории – 4590,8 квадратного километра.

10 лет назад Барнаул, Новоалтайск и Первомайский район подписали соглашение о создании Барнаульской агломерации. Главная цель – поддержание высокого уровня жизни населения трех муниципальных образований.

"Соглашение позволило проводить согласованную политику в финансово-экономической, градостроительной, социальной сферах, развивать совместную инженерную и транспортную структуру. Предпосылками формирования Барнаульской агломерации стали исторически сложившиеся тесные производственные, экономические, трудовые и культурно-бытовые связи Новоалтайска и Первомайского района с краевым центром", – рассказал Дугин.

Он напомнил, что на долю Барнаульской агломерации приходится около 45% регионального объема промышленного производства и 70% основных фондов организаций, а также более 50% инвестиций в основной капитал и 65% объема розничной торговли и предоставляемых населению края услуг.

"Подписание соглашений позволит наладить более тесную работу в различных сферах с целью обеспечения устойчивого роста уровня и качества жизни населения наших муниципальных образований", – подчеркнул Дугин.

Исполнительный директор Ассоциации "Барнаульская агломерация" Валерий Гаврилов отметил, что каждый из районов – потенциальных участников агломерации – имеет устоявшиеся промышленные, транспортные, торговые, рекреационные, культурные и социально-бытовые связи с Барнаулом и другими соседними районами.

Антон Воронов отметил, что пришло время содействовать развитию муниципалитетов: "Мы ждем от вхождения в агломерацию налаживания более тесного и системного взаимодействия в вопросах торгового и промышленного сотрудничества, трудовой миграции и досуга населения, обмена информацией, организации совместных официальных мероприятий, разработки инвестиционных проектов".

По мнению Дугина, главное преимущество агломерации – это возможность для всех ее жителей пользоваться услугами, доступными проживающим в больших городах, и более широкие возможности в выборе работы, чем в отдельно взятом муниципалитете.

В мае прошлого года эксперты обсудили проблемы Барнаульской агломерации. По мнению ученых, история ее формирования началась в 1738 году – в это время на Алтае появился Сереброплавильный завод.