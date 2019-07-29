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С прицелом на будущее: как выбрать квартиру в Москве для ребенка-студента

, ИА "Амител"
И как сделать это, не покидая Барнаула
Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Москва – город больших возможностей: именно поэтому сюда ежегодно съезжаются тысячи студентов из разных городов страны. МГУ, МГИМО, МАИ, МЭСИ, Высшая школа экономики, Финансовая академия при Правительстве РФ, Академия им. Г.В. Плеханова, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Государственный университет управления, РУДН, РГГУ, МГСУ – обучение в этих знаковых, престижных вузах дает молодым людям возможность получить высокооплачиваемую работу, а также шанс обосноваться в столице. Об этом известно и родителям абитуриентов, для которых, в связи с решением их чада поступать в московский вуз, становится актуальным вопрос обеспечения ребенка собственным жильем. На что обратить внимание при выборе квартиры для студента, и в каком районе его лучше приобрести? Разбираемся с порталом Amic.ru.

"СТУДЕНЧЕСКАЯ" НЕДВИЖИМОСТЬ: БЛИЗОСТЬ К МЕТРО, КОМФОРТ ИЛИ ИНФРАСТРУКТУРА?

Квартира в Москве или Подмосковье – подарок, который могут позволить себе далеко не все: тем не менее, приобрести жилье для своего взрослого ребенка стараются многие. Почему? Во-первых, большинство родителей категорически не хотят, чтобы их ребенок ютился в общежитиях, которые, как известно, не славятся ни комфортом, ни хорошими условиями проживания, и где шумные соседи и постоянные вечеринки отнюдь не способствуют качественной учебе и полноценному отдыху. А во-вторых, некоторые дальновидные родители рассматривают такую недвижимость с прицелом на переселение в столицу всей семьи.

Какую квартиру выбрать, и какие факторы при этом стоит учесть? Как правило, при выборе квартиры для студентов предпочтение отдается бюджетным вариантам – студии либо однокомнатной: такая квартира рассматривается как стартовый капитал, который ребенок, начав зарабатывать самостоятельно, приумножит. Однако если студент изначально планирует остаться в Москве после учебы, имеет смысл сразу присмотреться к просторным двух- и трехкомнатным квартирам.  

При выборе жилья для студента важно учесть инфраструктуру, транспортную доступность, удобство планировки, благоустроенность и безопасность будущего района проживания. Плюсом выступает также близость к выбранному вузу, однако с наличием метро этот параметр не является решающим: значительная часть покупателей приобретают квартиры в удаленных от центра районах и в городах Подмосковья. Конечно, желательно все же подыскать квартиру на той же ветке метрополитена, где располагается выбранный вуз, чтобы добираться до него без переходов: к примеру, для студентов МГУ оптимальными будут квартиры в домах вблизи Сокольнической ветки.

КАК ВЫБРАТЬ И КУПИТЬ КВАРТИРУ В МОСКОВСКОЙ НОВОСТРОЙКЕ, НЕ ПОКИДАЯ БАРНАУЛА

Отдел продаж "Барнаулкапстрой" – один из немногих в нашем городе, кто осуществляет презентацию и продажу квартир в самых перспективных и современных строящихся жилых комплексах Москвы и Подмосковья. Он поможет подобрать оптимальный вариант "студенческой" недвижимости на любой вкус и бюджет от застройщика с надежной репутацией – компании "ЛСР".

Прогрессивная молодежь непременно оценит "Зиларт" – один из самых перспективных на сегодняшний день жилых проектов в Москве. Он возводится в Даниловском районе столицы, всего в пяти километрах от ее исторического центра.

Примерно в двух километрах от жилого комплекса расположены три станции метро – "Тульская", "Автозаводская" и "Технопарк", что очень удобно для тех, кто ездит на учебу. Дома находятся в живописной зоне, идеальной для вечерних прогулок, – на набережной Москвы-реки, неподалеку от пешеходного бульвара и парка. В составе комплекса – музей, театры, арт-галереи. Немаловажен также тот факт, что неподалеку от "Зиларта" расположены несколько вузов, среди которых – Московский психолого-социальный университет (МПСУ), Московский университет им. С.Ю. Витте (МИЭМП), Российский университет дружбы народов (РУДН), Московский государственный индустриальный университет (МГИУ), Московская высшая школа экономики (МВШЭ), Институт экономики бизнеса, Московский финансово-юридический университет, Московский налоговый институт, Московский социально-гуманитарный институт, Институт менеджмента и бизнеса, Мосполитех, Институт деловой карьеры, корпус РАНХиГС при Президенте РФ и другие.

Еще одним беспроигрышным вариантом для современных студентов является "Ленинградка 58" – жилой комплекс бизнес-класса в престижном и обжитом Головинском районе, созданный специально для тех, кто ценит оригинальный дизайн.

Уникальная локация, хорошая транспортная доступность, авторская архитектура и квартиры с террасами, с которых открывается потрясающий вид на Химкинское водохранилище, – об этом можно только мечтать! В шаговой доступности – метро "Водный стадион", а недалеко от жилого комплекса – на Ленинградском шоссе – находится несколько вузов, среди которых – знаменитый Московский авиационный институт (МАИ),  Академический международный институт (АМИ), Институт прикладной психологии, Экономическая Российская академия им. Г.В. Плеханова, Академический международный институт, Университет "Синергия", Московский государственный технический университет гражданской авиации, Финансовый университет при Правительстве РФ, МГИИТ им. Ю.А. Сенкевича. Дом расположен в окружении культурных и коммерческих объектов, парков, спортивных стадионов, торговых центров, а до ГУМа или Кремля легко доехать на разных видах транспорта. На выбор здесь квартиры как с классическими, так и с европейскими планировками.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ДУМАЕТ О БУДУЩЕМ

В отделе продаж "Барнаулкапстрой" найдутся варианты недвижимости и для тех, кто дорожит уединением и комфортом, а также планирует обзавестись семьей, оставаясь в столице. Одним из таких семейных вариантов является жилой комплекс "Лучи", расположенный в Западном округе столицы, в районе Солнцево.

Это новостройка комфорт-класса в местности с благоприятной экологией, объединяющая в себе преимущества жизни около лесного массива и близкого расположения к станции метро, что позволит вовремя оказаться в любой точке Москвы. Станция метро "Боровское шоссе" находится в двух километрах от комплекса, а станция "Солнцево" – всего в пяти минутах ходьбы. Рядом два шоссе – Боровское и Киевское, до МКАД – 3,5 км, а за 25-35 минут можно доехать до центра Москвы. Поблизости от ЖК "Лучи" расположено несколько отделений вузов: филиал Российского технологического университета, Государственный университет по землеустройству, филиал МТУ, Московский областной гуманитарный институт.

Любителям уюта и комфорта понравится малоэтажный жилой комплекс "Нахабино Ясное", который строится в подмосковном Истринском районе, по соседству с крупным зеленым массивом – Рождественским лесничеством.

Дома комплекса возводятся из панелей европейского уровня по бесшовной технологии, позволяющей максимально сократить теплопотери. Студентов порадует наличие неподалеку нескольких вузов – представительства университета "Синергия", МИЭТ, отделения МГПУ, Московского гуманитарного института.

С террасой, на набережной либо в двух шагах от метро – среди жилых комплексов столицы и Подмосковья есть из чего выбрать. А чтобы определиться с выбором, обращайтесь в отдел продаж "Барнаулкапстрой".

Проектные декларации на сайте https://наш.дом.рф .

ООО ОП "Барнаулкапстрой"
Офис продаж: г. Барнаул, ул. Папанинцев, 114
Телефон (3852) 252-337
WhatsApp: 8-963-504-71-60
Сайт

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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