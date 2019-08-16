Рейс "Победы" задержали из-за возможного попадания в двигатель птицы

Более чем на 2,5 часа был задержан вылет рейса авиакомпании "Победа" из-за подозрения на попадание птицы в двигатель самолета, сообщает агентство "Москва".

Как уточнили в пресс-службе лоукостера, задержан был рейс из Минеральных Вод в Москву.

Птица могла попасть в правый двигатель лайнера. Проводится осмотр на предмет возможных повреждений.

15 августа лайнер A321 "Уральских авиалиний" совершил аварийную посадку в кукурузном поле рядом с подмосковным Жуковским. На взлете самолет столкнулся со стаей чаек, которые попали в два двигателя, силовые установки отказали.

На борту находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа, погибших нет. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instagram предложил представить к наградам экипаж самолета.