Минпросвещения рекомендовало девятидневный отдых

26 октября 2026, 07:44, ИА Амител

В школе / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Осенние каникулы для российских школьников, которые учатся по четвертям, начались 26 октября и продлятся девять дней — до 3 ноября включительно, пишет РИА Новости.

Как ранее сообщили изданию в Минпросвещения РФ, именно такой период — с 26 октября по 3 ноября — ведомство рекомендует школам для проведения осенних каникул.

Кроме того, после завершения каникул школьников ждет еще один выходной: 4 ноября в стране отмечают День народного единства.

Минпросвещения также обозначило рекомендованные сроки других каникул:

зимние — с 31 декабря по 10 января;

весенние — с 27 марта по 4 апреля;

летние — с 27 мая по 31 августа;

для учеников первых классов предусмотрены дополнительные каникулы — они пройдут с 15 по 21 февраля 2027 года.

При этом школы не обязаны строго следовать рекомендованному графику: при формировании календарного учебного плана образовательное учреждение может взять за основу предложения Минпросвещения и адаптировать их.