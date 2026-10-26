Осенние каникулы у школьников стартовали 26 октября
Минпросвещения рекомендовало девятидневный отдых
26 октября 2026, 07:44, ИА Амител
Осенние каникулы для российских школьников, которые учатся по четвертям, начались 26 октября и продлятся девять дней — до 3 ноября включительно, пишет РИА Новости.
Как ранее сообщили изданию в Минпросвещения РФ, именно такой период — с 26 октября по 3 ноября — ведомство рекомендует школам для проведения осенних каникул.
Кроме того, после завершения каникул школьников ждет еще один выходной: 4 ноября в стране отмечают День народного единства.
Минпросвещения также обозначило рекомендованные сроки других каникул:
- зимние — с 31 декабря по 10 января;
- весенние — с 27 марта по 4 апреля;
- летние — с 27 мая по 31 августа;
- для учеников первых классов предусмотрены дополнительные каникулы — они пройдут с 15 по 21 февраля 2027 года.
При этом школы не обязаны строго следовать рекомендованному графику: при формировании календарного учебного плана образовательное учреждение может взять за основу предложения Минпросвещения и адаптировать их.
Комментарии 0