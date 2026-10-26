С 26 октября по 7 ноября монеты можно обменять на банкноты в банках и магазинах либо зачислить на счет

26 октября 2026, 07:29, ИА Амител

Десятирублевые монеты / Фото: amic.ru

С 26 октября по 7 ноября в России проходит акция "Монетная неделя". Ее участники могут избавиться от накопившейся мелочи: обменять монеты на банкноты либо зачислить их на счет, говорится на сайте акции.

Обменять монеты можно как в отделениях банков, так и в некоторых магазинах, а вот положить средства на счет — только в банках. Принимаются монеты Банка России, выпущенные начиная с 1997 года.

Чтобы ускорить процесс, организаторы советуют заранее рассортировать монеты по номиналу — в ряде точек это обязательное условие. При этом стоит учитывать, что отдельные пункты обмена не принимают монеты номиналом менее 1 рубля. Все подробности об условиях акции и список адресов участников можно найти на сайте монетнаянеделя.рф.

По информации ЦБ, во время предыдущей "Монетной недели" в апреле 2026 года, граждане вернули в денежный оборот более 55 миллионов монет — общая сумма составила почти 252 миллиона рублей.