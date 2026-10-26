В России стартовала "Монетная неделя"
С 26 октября по 7 ноября монеты можно обменять на банкноты в банках и магазинах либо зачислить на счет
26 октября 2026, 07:29, ИА Амител
С 26 октября по 7 ноября в России проходит акция "Монетная неделя". Ее участники могут избавиться от накопившейся мелочи: обменять монеты на банкноты либо зачислить их на счет, говорится на сайте акции.
Обменять монеты можно как в отделениях банков, так и в некоторых магазинах, а вот положить средства на счет — только в банках. Принимаются монеты Банка России, выпущенные начиная с 1997 года.
Чтобы ускорить процесс, организаторы советуют заранее рассортировать монеты по номиналу — в ряде точек это обязательное условие. При этом стоит учитывать, что отдельные пункты обмена не принимают монеты номиналом менее 1 рубля. Все подробности об условиях акции и список адресов участников можно найти на сайте монетнаянеделя.рф.
По информации ЦБ, во время предыдущей "Монетной недели" в апреле 2026 года, граждане вернули в денежный оборот более 55 миллионов монет — общая сумма составила почти 252 миллиона рублей.
13:31:36 26-10-2026
Расчёт банчиков прост и ясен. Дилетанты потащат в банчики всё подряд. Ушлые банковские барыги среди сотен килограммов металлолома найдут монеты представляющие нумизматичскую ценность ценою в десятки-сотни раз превышающие номинал. Простаки из Чумадановки избавляйтесь от металлолома и обогащайте барыг!
13:49:40 26-10-2026
Александр (13:31:36 26-10-2026) Расчёт банчиков прост и ясен. Дилетанты потащат в банчики вс... Спасибо за идею! Воспользуемся!
13:54:25 26-10-2026
Гость (13:49:40 26-10-2026) Спасибо за идею! Воспользуемся!... Этой идеи столет в обед. Ха-ха-ха...