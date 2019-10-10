Летчик-испытатель назвал героями пилотов, посадивших на "брюхо" Ан-12

Летчик-испытатель, Герой России Магомед Толбоев восхитился мастерством пилотов, которые смогли посадить на "брюхо" военно-транспортный самолет Ан-12 в Екатеринбурге, сообщает Ura.ru.
Он сумел вспомнить только один случай, когда удалось выполнить подобный элемент пилотажа. В остальных ситуациях самолеты попросту сгорали.
"Помню, похожий случай был в 2001 году в Дубае, когда Ил-86 сел на "брюхо", – рассказал Толбоев. – Правда, тогда летчики просто забыли выпустить шасси".
Толбоев назвал пилотов Ан-12 молодцами и героями, но в то же время задался вопросом, почему они выбрали для посадки с неисправным шасси асфальтированную взлетно-посадочную полосу, а не грунт, на который приземлиться в такой ситуации проще.
Напомним, военный самолет Ан-12 совершил аварийную посадку в Екатеринбурге 10 октября. На его борту находились 17 человек (шесть членов экипажа и 11 пассажиров). Никто не пострадал.
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