Знакомые готовы временно присмотреть за Стеллой, но лишь несколько дней

27 октября 2026, 18:09, ИА Амител

Собака / Фото: amic.ru

Жительница Новосибирска пытается вернуть домой собаку своего 23-летнего сына, который получил тяжелую травму головы в Сочи и впал в кому. Молодой человек уже пришел в сознание и проходит реабилитацию, однако постоянно спрашивает о питомце по кличке Стелла. О сложной ситуации мать пострадавшего рассказала "КП-Новосибирск".

По словам женщины, Данил прожил в Сочи около четырех лет. Там, как утверждает его мать, на молодого человека напали и столкнули с парковки с высоты примерно четырех метров. В результате он получил тяжелую черепно-мозговую травму и оказался в коме.

Родственники срочно прилетели в Сочи, где находились рядом с Данилом в больнице. Несмотря на неблагоприятные прогнозы врачей, молодой человек пришел в сознание. Первоначально он полностью потерял память, но постепенно начал восстанавливаться.

Сейчас Данил находится в Новосибирске и уже может самостоятельно передвигаться. Однако последствия травмы сохраняются, а его интеллектуальные способности, по словам матери, заметно снизились.

"У него сохраняется общее снижение интеллекта — сейчас сын мыслит на уровне подростка. Данил сильно тревожится и постоянно спрашивает про собаку, которая после нападения осталась в Сочи. Тогда нам было попросту некогда заниматься перевозкой, а теперь не знаем, как это сделать", — переживает мама парня.

Стелла осталась у бывшей девушки Данила. Семья опасается, что животное могут выгнать на улицу, поэтому пытается как можно скорее организовать перевозку.

Однако доставить собаку в Новосибирск оказалось дорого. По словам Маргариты, для транспортировки поездом необходимо выкупить целое купе примерно за 100 тысяч рублей и найти сопровождающего. Перелет также требует дополнительных расходов на прививки, документы и передержку стоимостью от 1700 рублей в сутки.

Знакомые готовы временно присмотреть за Стеллой, но лишь несколько дней. Семья нашла возможность оставить собаку на неделю в одной из станиц, однако дорога туда составит 800 километров.

"Но медлить нельзя: мы боимся, что бывшая девушка сына просто выгонит собаку на улицу. Она уже сказала: мол, забирайте, дальше не мои проблемы. А бросить Стеллу мы не можем: это ведь собака Данила, он без нее не поправится", — рассказала женщина.

Параллельно родственники добиваются привлечения к ответственности человека, которого считают виновным в травмировании Данила. По словам матери, предполагаемый нападавший даже приходил в больницу, когда молодой человек еще страдал потерей памяти. Семья также оспаривала первоначальную запись в медицинских документах, где причиной травмы было указано падение с высоты собственного роста.

Сейчас основные средства родственников уходят на лечение и восстановление Данила. Ему, по словам матери, необходимы операция, лекарства и дальнейшая реабилитация. При этом семья продолжает искать возможность вернуть Стеллу, встречи с которой молодой человек очень ждет.