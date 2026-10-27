Причиненный женщине вред здоровью квалифицировали как тяжкий

27 октября 2026, 18:33, ИА Амител

Такси / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В Бийске суд вынес приговор двум автомобилистам, по вине которых беременная женщина потеряла ребенка. Пострадавшая находилась в такси, попавшем в аварию из-за нарушений правил дорожного движения обоими водителями. Каждому из виновных назначили по году ограничения свободы. Об этом сообщили в прокуратуре Алтайского края.

ДТП произошло летом 2025 года. Беременная горожанка ехала в такси, водитель которого превысил разрешенную скорость. В это время другой автомобилист начал разворачиваться от автобусной остановки, пересекая дорогу перед приближавшейся машиной.

Из-за превышения скорости таксист не смог избежать столкновения. Как установил суд, к аварии привели нарушения ПДД со стороны обоих участников движения.

В результате происшествия пассажирка получила многочисленные травмы, которые повлекли внутриутробную гибель плода. Причиненный женщине вред здоровью квалифицировали как тяжкий.

В отношении обоих водителей возбудили уголовные дела по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

"Суд признал мужчин виновными и приговорил каждого к одному году ограничения свободы с установленными ограничениями. Таксисту также запретили управлять транспортными средствами на полтора года", — отметили в ведомстве.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск пострадавшей и постановил взыскать в ее пользу 100 тысяч рублей.

Осужденные обжаловали приговор, однако Алтайский краевой суд оставил его без изменений.