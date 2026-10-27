Инициатива призвана устранить бюрократические барьеры, из-за которых семьи не могут направить средства на жилье в СНТ даже при наличии оформленного жилого дома

27 октября 2026, 19:04, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Депутаты от КПРФ во главе с первым заместителем председателя ЦК партии Юрием Афониным намерены направить в правительство законопроект, который позволит использовать материнский капитал для строительства и реконструкции жилых домов на садовых участках, даже если в кадастровых документах нет пометки "для собственных нужд", сообщает ТАСС.

Предлагается внести изменения в статью 10 федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". На данный момент материнский капитал можно использовать для приобретения земельных участков под садоводство для собственных нужд, но Социальный фонд России отказывается перечислять средства, если в выписке указано "садоводство", "дачное строительство" или "личное подсобное хозяйство" без дополнительного уточнения "для собственных нужд".

Афонин пояснил, что хотя дом может быть построен и оформлен как жилой, получить компенсацию расходов на строительство из материнского капитала становится невозможно, если в документах на земельный участок указана "неправильная" формулировка, даже если эта запись в Едином государственном реестре недвижимости была сделана много лет назад.

"Наш законопроект решает эту проблему, вводя в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" следующую норму: использовать средства материнского капитала можно и в том случае, если дом стоит на участке, предназначенном для ведения гражданами садоводства, без указания "для собственных нужд", — пояснил депутат.

Парламентарий подчеркнул, что собственное жилье служит ключевым фактором, побуждающим людей к созданию большой семьи.

"Необходимость всемерной поддержки рождаемости признают все политические силы, поэтому мы надеемся, что наш законопроект получит поддержку и правительства, и всех фракций Госдумы, и будет оперативно принят", — заключил он.

Ранее сообщалось, что маткапитал на второго ребенка вырастет до 1 млн рублей.