Томенко с женой посетили выступление "Детей лейтенанта Шмидта" в Барнауле

Губернатор Виктор Томенко с супругой Галиной посетили открытие эстрадно-театрального сезона в ДК Барнаула. Первой премьерой стала новая программа команды КВН "Дети лейтенанта Шмидта".
Кадрами с мероприятия региона поделился со своими подписчиками в Instagram. Он поблагодарил артистов за прекрасное выступление.
"Дети" продемонстрировали мастерство и умение быть пронзительными даже в таком, казалось бы, "легком" эстрадном жанре, — написал Томенко. — Дорожные истории "Вагонные споры" оказались увлекательным путешествием в хорошей компании. Спасибо за эмоции, настроение и искренность!".
Примечательно, что этот визит был запланирован еще летом. Губернатор в августе пообщался с КВНщиками в ходе личного приема граждан и пообещал, что придет на их концерт.
Участники театра-студии "Калейдоскоп", известные как "Дети лейтенанта Шмидта", обратились к Томенко с просьбой оказать финансовую поддержку и помочь найти помещение для создания на Алтае театра эстрады.
На встречу пришли Виталий Гасаев, Дмитрий Никулин и Петр Винс. По их словам, такой театр будет единственным за Уралом.
В ответ Томенко дал поручение местному Минкультуры изучить вопрос и предложить возможные варианты его решения.
Комментарии
ну хоть одно обещание выполнил
Театр, хоккей, квн. Он вообще отдыхает когда нибудь?