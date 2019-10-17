Сбор вещей для бабушки, которую спасли из сарая, начали в Барнауле

Информация о сборе вещей для барнаульской пенсионерки, которая жила в сарае, появилась в социальных сетях телеканала "Катунь 24".
Напомним, что беспомощная пенсионерка несколько месяцев жила в сарае, который для нее снимали неизвестные люди. Она не могла самостоятельно передвигаться. На теле женщины образовались пролежни, нужду она справляла прямо в кровати и жила в условиях полной антисанитарии. Сейчас бабушка находится в больнице, где за ней ухаживают и проводят лечение. Специалисты выявили у нее признаки сердечной недостаточности и педикулез.
Ей необходима одежда 54-56 размера, обувь 37-38 размера и памперсы. Вещи можно передать, предварительно связавшись по номерам телефонов, которые указаны в социальных сетях.
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