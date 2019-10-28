Подростка из Бердска, которого искали почти 200 человек, нашли мертвым

Пропавший подросток из Бердска был найден мертвым в лесу, сообщает "Бердск Онлайн".
Тело ребенка обнаружили сотрудники полиции в лесу неподалеку от одного из бердских санаториев. На месте происшествия работают правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что подросток ушел из дома 22 октября. Мальчик должен был пойти в школу, но не дошел до нее. Знакомые ребенка сообщали, что в последнее время он стал вести себя странно, но никто не обратил на это внимания.
На поиски вышли 200 человек. На третьи сутки к поискам подключился Следственный комитет. Родные мальчика думали, что он просто уехал путешествовать и боялся, что его будут ругать.
Комментарии
Родные мальчика вообще ку-ку?
Знакомые ребенка сообщали, что в последнее время он стал вести себя странно, но никто не обратил на это внимания.
, не они обратили но не до конца?
путешествовать в 14 ? - это недородители!