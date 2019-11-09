У преподавателя Санкт-Петербургского вуза нашли рюкзак с женскими руками

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В субботу утром, 9 ноября, из реки Мойки в Санкт-Петербурге извлекли мужчину, в рюкзаке у которого лежал пакет с женскими руками, пишет РБК.

По данным Telegram-канала Mash, речь идет о 63-летнем доценте СПбГУ. Жертвой мужчины стала 24-летняя студентка. В квартире преподавателя во время обыска обнаружили отделенную от тела голову девушки.

Как сообщает 47news, Анастасия Ещенко, ученица доцента Олега Соколова, была убита из мелкокалиберного обреза в четверг, 7 ноября. Произошло это в квартире ученого. "Пара жила вместе. Предполагаемым мотивом могло стать то, что Анастасия якобы с неприязнью относилась к двум его дочерям. Одна из них совершеннолетняя, от первого брака. В пятницу, 8 ноября, Соколов принимал в гостях друзей, отказать он по каким-то причинам не мог. Тело было спрятано, гости ничего не заметили", – пишет издание.

На допросе доцент рассказал, что в субботу решил избавиться от убитой и купил пилу. "В процессе ему не раз становилось дурно и он выпивал. В Мойку сначала была выброшена сумка с ногами. Руки отправились следом. Подозреваемый был уже сильно подшофе и упал в Мойку вместе с рюкзаком. Там его и обнаружил проезжавший мимо таксист, который вызвал спасателей", – передает портал некоторые выдержки из допроса.

Также, по данным издания, Соколов хотел казнить себя, после того как избавится от тела возлюбленной. Для этого он даже подготовил мундир Наполеона Бонапарта. По его задумке, при нем должно было остаться письмо, в котором он бы объяснил мотивы случившегося.

По данным "Фонтанки.ру", в научном плане Соколова больше всего интересовала наполеоновская эпоха, в особенности история императорской армии. Студенты рассказывают, что ученый часто хвалился своим участием в реконструкциях сражений – естественно, в роли Наполеона. Однажды натурально вернулся в университет с боевым ранением.

Более того, Соколов даже был приглашенным гостем на YouTube-канале Дмитрия Пучкова, там он рассказывал историю войны 1812 года.