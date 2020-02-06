В Барнауле продают "Запорожец" за 1 млн рублей

В Барнауле выставили на продажу ЗАЗ-968 МР 1987 года с пробегом 17 тыс. километров. Объявление опубликовали на сайте"Авто.ру, а автомобиль оценили в один миллион рублей.

"Запорожец" находится в состоянии нового автомобиля и никогда не реставрировался, а все детали, включая покрышки, – родные, подчеркивается в сообщении.

Также отмечается, что "Запорожец" оборудован системой бесконтактного зажигания и ручным управлением для инвалидов с одной поврежденной рукой или одной ногой, а салон обшит красной искусственной кожей.

ЗАЗ-968 МР укомплектован карбюраторным мотором V4 объемом 1,2 литра и мощностью 45 лошадиных сил. Модель производилась с 1979 по 1994 год.