Самолеты из Толмачево перенаправили в Барнаул

Сегодня, 16 февраля, в новосибирском аэропорту Толмачево задерживаются 11 рейсов.

Как объяснили представители аэропорта корреспондентам "КП-Новосибирск", из-за тумана пришлось отправить самолеты на запасной аэропорт в Барнаул.

Отмечается, что сейчас в новосибирском аэропорту ожидается прилет рейсов из Барнаула, Абакана, Набережных Челнов, Нижневартовска, Иркутска, Красноярска, Томска, Сургута, Читы и Санкт-Петербурга. Также задерживается вылет в Москву и Санкт-Петербург.

Уточнить необходимую информацию о статусе рейса можно в справочной новосибирского аэропорта Толмачево по телефону (383) 216-99-99.