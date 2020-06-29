Более 400 тысяч жителей Алтайского края уже проголосовали по поправкам в Конституцию

Голосование по поправкам в Конституцию по всей России проходит с 25 июня по 1 июля. Некоторые граждане приняли участие в досрочном голосовании.
По данным на 28 июня включительно, после четырех дней досрочного голосования за поправки в Конституцию РФ в Алтайском крае своим правом воспользовались 415 719 избирателей или 22,8%. На 27 июня включительно проголосовало 307 416 человек или 16,86%.
Всего в регионе 1 822 538 избирателей.
По данным ВЦИОМ, за первые четыре дня голосования по поправкам в Конституцию три четверти россиян поддержали внесение изменений. Опрос проходил в период с 25 по 28 июня на 800 избирательных участках.
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