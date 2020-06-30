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В молочной продукции алтайской компании не оказалось молока

, ИА "Амител"
Предприятию запретили выпускать не соответствующие стандартам продукты питания
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Алтайское предприятие более месяца выпускало молочную продукцию, но при этом не закупало молока для ее производства, выяснили специалисты управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.

По итогам анализа ФГИС "Меркурий" эксперты выяснили, что с 1 мая по 9 июня компания произвела и реализовала свыше 46 тонн молочной продукции, на маркировке которой было указано, что в ее составе нет заменителей молочного жира.

Вместе с тем, весь этот период предприятие совсем не закупало молоко, что следует из данных ФГИС. Это стало причиной контрольной закупки 10 образцов сыра, сметаны и масла предприятия.

"Результаты лабораторных исследований продукции показали, что во всех исследуемых образцах содержатся растительные жиры, что подтверждает факт фальсификации продукции жирами растительного происхождения, — уточнили в региональном управлении Россельхознадзора. — Кроме этого, в 5 пробах молочной продукции обнаружено превышение допустимого уровня бактерий группы кишечной палочки (БГКП), в трех – плесени".

В связи с этим на предприятие направили письмо о том, что его продукция не соответствует техническим регламентам. Производителя обязали исключить оборот некачественной и опасной продукции, а также провести профилактические мероприятия, чтобы подобные нарушения больше не повторились.

Кроме того, компанию привлекут к административной ответственности. Ей грозит до 600 тысяч рублей штрафа.

"Меркурий" – это государственная система, в которую заносят все ветеринарные сопроводительные документы на грузы, подконтрольные Россельхознадзору. Молокоперерабатывающие предприятия Алтайского края полноценно перешли на систему к ноябрю 2019 года. Всего в прошлом году через "Меркурий" в регионе выдано 53 млн ветеринарных документов, 17,5 млн из них – на молочную продукцию.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

30.06.2020 11:27
Гость

А что за компания? Потребители должны знать.

30.06.2020 11:30
- гость -

как мило

30.06.2020 11:34
- гость -

30.06.2020 11:27
Гость

Потребители этот Меркурий не очень волнут. Взяли штраф 600тыс, а компания продала растительной продукции на миллионы.

30.06.2020 11:37
месный

ну чё вотано импортозамещение!

30.06.2020 11:40
ПЕТР

"Потребители должны знать"

Если потребитель всё будет знать, то очень пострадают экономические показатели и отрасли и региона. А это уже большая политика
!

30.06.2020 11:45
- гость -

Почему не огласили название компании?
а вдруг мы ее продукцию покупали именно потому что было написано: нет растительных заменителей....
обратила внимание, что магазины продают сыры алтайской компании, а название и адресс вообще не указывают, на мой вопрос на кассе сказали что забыли указать...

30.06.2020 11:47
Гость

Откуда молоко то? Вы в Алтайском крае коров видели?

30.06.2020 11:52
Доктор

Предприятие "Лидер-М"

30.06.2020 11:52
- гость -

11:37 месный "ну чё вотано импортозамещение!"

1 А ты в какой стране живешь, что такие вопросы задаешь читателям амика?
2 Ты что, против капитализма, где нажива на первом месте?

30.06.2020 11:55
- гость -

Коров мы видели, только они не видят смысла продавать молоко за копейки. А там реально барыги их опустили по деньгам. Вот и парадокс. Молоко и есть и его нет.

30.06.2020 11:59
- гость -

По-моему, это мошенничество и ответственность должна быть уголовная!

30.06.2020 11:59
месный

30.06.2020 11:52
- гость -

В омерике, например, такой товар в магазине будет последним днём не тока того кто это произвёл но и магазина самого, так-то. Ещё скажи, что там не капитализм!

А в какой стране именно я живу, вас волновать как то не должно никак ваще!

30.06.2020 12:01
гость

Алтайские молочные миллиардеры закупают молоко? Если бы закупали, то не были бы миллиардерами.

30.06.2020 12:04
- гость -

11:47Гость
"Откуда молоко то? Вы в Алтайском крае коров видели?" - пишет нам городской, иностранный житель, продемонстрировав один из приемов укропской пропаганды

30.06.2020 12:10
Гость

А вы попробуйте продукцию например Молочная Сказка. В сметану и творожные сырки кладут или крахмал или муку. Полный рот крупы

30.06.2020 12:12
- гость -

11:59 месный "А в какой стране именно я живу, вас волновать как то не должно никак ваще!"

Это с какой стати? Ты тут свои прокламации разбрасываешь, вмешиваешься своими комментариями в обсуждение нашей проблемы и нам нельзя тебе задавать вопросы? Действительно возникает вопрос; а ты кто такой, пуп земли безродный?
Кстати, не ответил про капитализм...так ты за или против?
А про Америку молчал бы в тряпочку, по всем позициям она опозорилась, а он тут её в пример ставит...

30.06.2020 12:21
Евгений

> В омерике, например, такой товар в магазине будет последним днём не тока того кто это произвёл но и магазина самого, так-то.

Сразу видно омериканца.

30.06.2020 12:26
- гость -

12:21Евгений> В омерике, например, такой товар в магазине будет последним днём не тока того кто это произвёл но и магазина самого, так-то.

"Сразу видно омериканца."

По безграмотности. Кличко так изъясняется, так у того боксом мозги отшибли...

30.06.2020 12:28
- гость -

30.06.2020 12:21
Евгений,та какой он омериканин?Он ту омерику по телевизору видел пару раз,и рассуждает,как заправский абориген тамошних мест,а всех разговоров то об омерики,что там тепло,там пальмы,и только там-де демократическая демократия.))

30.06.2020 12:31
месный

30.06.2020 12:12
- гость -

Йа - месный, а вот ты кто? гость! То есть ваще никто и звать тебя никак, чтобы интересоваться откуда я в принципе!

А роднёй своей кичится обычно тот кто сам ноль бес палочки и больше нечем кроме этого знания!

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