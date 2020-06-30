В молочной продукции алтайской компании не оказалось молока

Алтайское предприятие более месяца выпускало молочную продукцию, но при этом не закупало молока для ее производства, выяснили специалисты управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.
По итогам анализа ФГИС "Меркурий" эксперты выяснили, что с 1 мая по 9 июня компания произвела и реализовала свыше 46 тонн молочной продукции, на маркировке которой было указано, что в ее составе нет заменителей молочного жира.
Вместе с тем, весь этот период предприятие совсем не закупало молоко, что следует из данных ФГИС. Это стало причиной контрольной закупки 10 образцов сыра, сметаны и масла предприятия.
"Результаты лабораторных исследований продукции показали, что во всех исследуемых образцах содержатся растительные жиры, что подтверждает факт фальсификации продукции жирами растительного происхождения, — уточнили в региональном управлении Россельхознадзора. — Кроме этого, в 5 пробах молочной продукции обнаружено превышение допустимого уровня бактерий группы кишечной палочки (БГКП), в трех – плесени".
В связи с этим на предприятие направили письмо о том, что его продукция не соответствует техническим регламентам. Производителя обязали исключить оборот некачественной и опасной продукции, а также провести профилактические мероприятия, чтобы подобные нарушения больше не повторились.
Кроме того, компанию привлекут к административной ответственности. Ей грозит до 600 тысяч рублей штрафа.
"Меркурий" – это государственная система, в которую заносят все ветеринарные сопроводительные документы на грузы, подконтрольные Россельхознадзору. Молокоперерабатывающие предприятия Алтайского края полноценно перешли на систему к ноябрю 2019 года. Всего в прошлом году через "Меркурий" в регионе выдано 53 млн ветеринарных документов, 17,5 млн из них – на молочную продукцию.
Комментарии
А что за компания? Потребители должны знать.
как мило
30.06.2020 11:27
Гость
Потребители этот Меркурий не очень волнут. Взяли штраф 600тыс, а компания продала растительной продукции на миллионы.
ну чё вотано импортозамещение!
"Потребители должны знать"
Если потребитель всё будет знать, то очень пострадают экономические показатели и отрасли и региона. А это уже большая политика
!
Почему не огласили название компании?
а вдруг мы ее продукцию покупали именно потому что было написано: нет растительных заменителей....
обратила внимание, что магазины продают сыры алтайской компании, а название и адресс вообще не указывают, на мой вопрос на кассе сказали что забыли указать...
Откуда молоко то? Вы в Алтайском крае коров видели?
Предприятие "Лидер-М"
11:37 месный "ну чё вотано импортозамещение!"
1 А ты в какой стране живешь, что такие вопросы задаешь читателям амика?
2 Ты что, против капитализма, где нажива на первом месте?
Коров мы видели, только они не видят смысла продавать молоко за копейки. А там реально барыги их опустили по деньгам. Вот и парадокс. Молоко и есть и его нет.
По-моему, это мошенничество и ответственность должна быть уголовная!
30.06.2020 11:52
- гость -
В омерике, например, такой товар в магазине будет последним днём не тока того кто это произвёл но и магазина самого, так-то. Ещё скажи, что там не капитализм!
А в какой стране именно я живу, вас волновать как то не должно никак ваще!
Алтайские молочные миллиардеры закупают молоко? Если бы закупали, то не были бы миллиардерами.
11:47Гость
"Откуда молоко то? Вы в Алтайском крае коров видели?" - пишет нам городской, иностранный житель, продемонстрировав один из приемов укропской пропаганды
А вы попробуйте продукцию например Молочная Сказка. В сметану и творожные сырки кладут или крахмал или муку. Полный рот крупы
11:59 месный "А в какой стране именно я живу, вас волновать как то не должно никак ваще!"
Это с какой стати? Ты тут свои прокламации разбрасываешь, вмешиваешься своими комментариями в обсуждение нашей проблемы и нам нельзя тебе задавать вопросы? Действительно возникает вопрос; а ты кто такой, пуп земли безродный?
Кстати, не ответил про капитализм...так ты за или против?
А про Америку молчал бы в тряпочку, по всем позициям она опозорилась, а он тут её в пример ставит...
> В омерике, например, такой товар в магазине будет последним днём не тока того кто это произвёл но и магазина самого, так-то.
Сразу видно омериканца.
12:21Евгений> В омерике, например, такой товар в магазине будет последним днём не тока того кто это произвёл но и магазина самого, так-то.
"Сразу видно омериканца."
По безграмотности. Кличко так изъясняется, так у того боксом мозги отшибли...
30.06.2020 12:21
Евгений,та какой он омериканин?Он ту омерику по телевизору видел пару раз,и рассуждает,как заправский абориген тамошних мест,а всех разговоров то об омерики,что там тепло,там пальмы,и только там-де демократическая демократия.))
30.06.2020 12:12
- гость -
Йа - месный, а вот ты кто? гость! То есть ваще никто и звать тебя никак, чтобы интересоваться откуда я в принципе!
А роднёй своей кичится обычно тот кто сам ноль бес палочки и больше нечем кроме этого знания!