Возможное предзимье. Какая погода будет в конце октября в Алтайском крае
Согласно некоторым данным, потепление может уже не наступить
26 октября 2026, 07:15, ИА Амител
Конец октября в Алтайском крае и Барнауле ознаменуется резким похолоданием, осадками и порывистым ветром. Последняя неделя месяца начнется с мокрого снега и ночных заморозков, но уже к 28-му числу синоптики обещают жителям региона заметное потепление.
Такую информацию разместили на сервисах "Яндекс.Погода" и Gismeteo.
Gismeteo. Снега с дождем будет больше, а вот потепления и солнечных дней не обещают. В конце месяца сохранится прохладная погода с осадками, дневная температура будет колебаться в районе +3...+5 градусов.
"Яндекс.Погода". Начало недели, 26 и 27 октября, будет прохладным и снежно-дождливым. Столбики термометров в Барнауле покажут 0...+5 градусов, а ночью температура будет опускаться до нуля и ниже.
С 28 октября в регион придет потепление, которое, по прогнозам, продлится до начала ноября. В этот период синоптики обещают +7...+9 градусов, отсутствие существенных осадков и даже один солнечный день.
Прогноз по дням
- 26 октября (понедельник): один из самых прохладных дней недели. Днем около +5 °C, ощущаемая температура — до +2 °C, пасмурно. Ночью +1 °C. Возможны осадки до 2,4 мм.
- 27 октября (вторник): погода существенно не изменится. Днем +5 °C, небольшой дождь. Вечером температура опустится до +3 °C, ночью — до 0 °C, ожидается дождь со снегом.
- 28 октября (среда): начало потепления. Воздух прогреется до +7...+9 °C.
- 29 и 30 октября (четверг и пятница): стабильно теплая погода без осадков, днем +7...+8 °C.
- 31 октября (суббота): преимущественно облачно, без существенных осадков. Днем около +3…+4 °C, ночью — от -2 до 0 °C.
07:56:18 26-10-2026
Ну наконец-то , раскрыли!!!! 🧐😱