Согласно некоторым данным, потепление может уже не наступить

26 октября 2026, 07:15, ИА Амител

Промозглая осень в Барнауле / Фото: amic.ru

Конец октября в Алтайском крае и Барнауле ознаменуется резким похолоданием, осадками и порывистым ветром. Последняя неделя месяца начнется с мокрого снега и ночных заморозков, но уже к 28-му числу синоптики обещают жителям региона заметное потепление.

Такую информацию разместили на сервисах "Яндекс.Погода" и Gismeteo.

Gismeteo. Снега с дождем будет больше, а вот потепления и солнечных дней не обещают. В конце месяца сохранится прохладная погода с осадками, дневная температура будет колебаться в районе +3...+5 градусов.

"Яндекс.Погода". Начало недели, 26 и 27 октября, будет прохладным и снежно-дождливым. Столбики термометров в Барнауле покажут 0...+5 градусов, а ночью температура будет опускаться до нуля и ниже.

С 28 октября в регион придет потепление, которое, по прогнозам, продлится до начала ноября. В этот период синоптики обещают +7...+9 градусов, отсутствие существенных осадков и даже один солнечный день.

Прогноз по дням