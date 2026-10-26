В барнаульской больнице скоро запустят корпус, который станет ее сердцем и мозговым центром

26 октября 2026, 07:00, ИА Амител

Фото: правительство Алтайского края

В Барнауле на прошлой неделе завершилось строительство приемного отделения краевой больницы скорой медицинской помощи № 2 в Барнауле. Об этом на своих страницах в соцсетях рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко, который побывал на объекте. Сейчас там готовятся к открытию: устанавливают оборудование и мебель.

Корпус построили очень быстро — работы начались только этой весной. Главный врач медучреждения Александр Берестенников ранее рассказывал amic.ru, почему этот объект невероятно важен для всей алтайской медицины: он должен вывести оказание экстренной помощи в регионе на совершенно другой уровень.

Весной начали — осенью закончили

Непосредственно на строительные работы ушло всего около полугода. О том, что новому приемному отделению в БСМП № 2 быть, стало известно в январе 2026-го, а уже весной рабочие приступили к делу.

Работы провели быстро, поскольку строение модульное. Это типовой проект, такие с 2025 года начали возводить в разных городах страны. К примеру, такое же приемное отделение ранее появилось в Республиканской больнице Горно-Алтайска. Главврач БСМП № 2 в начале года рассказывал amic.ru, что побывал там после открытия и остался под впечатлением.

Итогом строительства стало одноэтажное здание площадью 1500 квадратных метров. В нем разместят смотровые кабинеты, реанимацию, многопрофильную операционную и зону ожидания на 70 человек.

Когда именно приемное отделение откроет двери и заработает в полную мощность, пока неизвестно. Корпус еще предстоит обставить мебелью и оснастить оборудованием. Технику тоже закупили новую: компьютерный томограф, рентген-аппарат, УЗИ и все необходимое для операционной.

Сердце огромной больницы

После открытия приемное отделение станет единственным в больнице: сейчас их четыре и находятся они в разных корпусах. Виктор Томенко пояснил, что такое положение дел создает логистические трудности для врачей и пациентов. С запуском объекта всех пациентов будут принимать в одном месте, а уже потом принимать решение об их дальнейшей маршрутизации. Мощность — 150–200 пациентов в смену — примерно равна общей вместимости всех действующих приемных покоев.

Напомним, сама БСМП № 2 появилась в 2021 году в результате слияния барнаульских горбольниц № 11 и № 12. Естественно, при таких условиях расположение отделений и маршрутизация пациентов были далеки от идеала.

"Можно сказать, что первые четыре года мы прожили в компромиссе, местами разрозненно", — делился с amic.ru Берестенников.С появлением дополнительного корпуса все изменится. Хирургический дневной стационар, аптека и ряд отделений смогут занять освободившиеся площади.

Вместе с приемным отделением появится теплый переход, который объединит основные здания больницы. Как рассказывал главврач, ранее пациентов, еду и лекарства порой приходилось перевозить из корпуса в корпус на машине.

Также важно, что объект позволит БСМП № 2 эффективно работать в случае ЧП. Мощности здания дадут возможность одновременно принять до 120 пациентов.

Фото: правительство Алтайского края

Стандарты главных экстренных клиник страны

Единое вместительное приемное отделение — золотой стандарт для крупнейших экстренных больниц страны. Речь не только о структуре медучреждения, но и о формате работы: он тоже будет меняться.

Как рассказывал Берестенников, теперь пациентов будут начинать лечить "с колес" сразу после поступления, не дожидаясь результатов диагностики. Именно так работают в ведущих клиниках.

"Современная качественная помощь — это помощь, оказанная в течение "золотого часа". При некоторых заболеваниях, например при инсульте, счет идет на минуты: уже на четвертой минуте начинают тромболизис. Наше новое приемное отделение позволит ставить диагноз и начинать лечение максимально быстро", — объяснял главный врач.По его словам, сейчас в Алтайском крае так не работает никто. Но когда формат опробуют в БСМП № 2, его постепенно начнут распространять и на другие медучреждения.

"Медики прошли стажировку в Москве, а сейчас уделяют большое внимание отработке командной работы — что критически важно для безопасности пациентов, особенно в стрессовых и критических ситуациях", — рассказал в "Максе" Виктор Томенко.Но это лишь часть подготовки персонала: ранее специалисты выезжали в Санкт-Петербург и смотрели вживую, как работает такое приемное отделение. Кроме того, питерские врачи сами приезжали в Барнаул и проводили обучение. В общем, к переходу на новый формат работы готовятся основательно.

Фото: правительство Алтайского края

Возможность искали долго

На строительство и оснащение приемного отделения направили около 600 млн рублей. 525 млн рублей из них — федеральные средства, предусмотренные нацпроектом "Продолжительная и активная жизнь".

Планы по строительству подобного объекта в БСМП № 2 появились еще пять лет назад, сразу после создания больницы. Но средства на большой объединяющий корпус найти не удавалось.

К 2026-му объект включили в новый федеральный проект. В его рамках по всей стране появится около сотни подобных приемных отделений. Это решение позволило больнице не только получить долгожданное здание, но и построить его максимально быстро.