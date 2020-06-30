Два трамвайных маршрута в Барнауле возвращаются к привычной схеме движения

Трамваи маршрутов №2 и №3 с 1 июля вернутся к привычным схемам движения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии краевой столицы.
Со среды общественный транспорт будет следовать по участку улицы Попова между перекрестками с улицами Власихинская и Трактовая.
Как ранее писал amic.ru, из-за реконструкции трамвайных путей с 15 апреля трамвай № 2 поворачивал в третье депо через Малахова и Власихинскую, а трамвай № 3 отправлялся до ст. Докучаево через ул. Попова.
Отметим, что ремонтные работы еще не завершены. Их будут продолжать в ночное время, чтобы не мешать движению трамваев.
Комментарии
это хорошая новость!!!!
Да ниужели! Такими темпами они рельсы и к зиме не поднимут...