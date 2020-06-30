"Становится свалкой". Барнаульцы возмущены мусором на детской площадке

Фото: vk.com/barneos22
Население обратило внимание на удручающее состояние детской площадки между домами №125 и №135 на улице Попова в Барнауле. Фото и видео опубликовали в паблике Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".
"Каждую субботу дворники убирают мусор, проходит два дня и территория становится свалкой и местом для собачьих экскрементов", — негодует местная жительница.
По ее словам, ситуацию усугубляют компании подростков, которые оставляют после себя "горы бутылок и пачек от чипсов".
"Под балконами кладбище бычков, иногда и бутылки валяются", — продолжила перечислять "красоты" местности горожанка.
Она уточнила, что рядом находится бесхозное строение, из которого дети тащат строительный мусор на улицу.
Жительница краевой столицы попросила горожан не превращать место отдыха в помойку и не позволять этого делать своим детям.
Комментарии
Так это на любую площадку можно заглянуть, и то же самое увидеть. Ладно, если дворники убирают этот мусор, или сами жильцы следят за порядком. Но ведь гадят-то те же самые люди, что и живут рядом. Это проблема самого общества, а потому и причины нужно искать в себе и воспитании тех, кто всё это творит.
Начните с родителей. Пусть они объяснят своим детям. А если родители быдло, то яблоко от яблока далеко не упадет.
возьми мешок, собери мусор
вырасти цветы, посади
саженцы деревьев можно высадить
почему раньше были субботники? и всем не в падлу было убирать террриторию???
а сейчас все на УК кивают
стыд и срам
бабки теперь в инстаграмме сидят клумбы не их рук дело
почему раньше были субботники? и всем не в падлу было убирать террриторию???
а сейчас все на УК кивают
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Субботники сами проводим, прилегающую территорию работники детской поликлиники по ул Островского 29 тоже убирают, но убрать сломанные от бури деревья сами мы не в силах. Там уже настоящий бурелом образовался, через который продираются мамаши со своими детьми. Дворников там лет 5 как уже не было, а раньше убирали постоянно. ДЕЗ №2 даже не реагирует.