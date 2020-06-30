Профессор через прокуратуру пытается уволить ректора алтайского вуза

Профессор и доктор биологических наук Людмила Комарова, которая уволилась из Бийского педагогического государственного университета имени Василия Шукшина еще в 2016 году, потребовала уволить действующего ректора вуза Людмилу Мокрецову.
Как сообщает "Бийское телевидение", бывший преподаватель обратилась в Генпрокуратуру и Следственный комитет с требованием аннулировать выборы ректора из-за нарушений.
"Уволили всех лаборантов, закрыли все оборудование. Как можно "на пальцах" преподавать молекулярную генетику, биологическую химию, вообще генетику, зоологию, систематику без микроскопов, без химреактивов?" – рассказала о причинах ухода из вуза Комарова.
Профессор решила начать возрождение университета и в 2019 году выставила свою кандидатуру на пост ректора. Однако победила в голосовании Мокрецова, набрав 47 голосов из 65.
Как считает Комарова, результаты выборов следует отменить из-за отсутствия наблюдателей и видеофиксации, тайного подсчета голосов и формирования счетной комиссии из "подконтрольных руководству вуза сотрудников".
Мокрецова же уверена, что обвинения необоснованны. По ее словам, результаты проверяли самые различные инстанции и никаких нарушений не выявили.
"Нас проверяли абсолютно все органы: это прокуратура, Министерство внутренних дел, министерство науки и высшего образования, госинспекция труда и многие другие организации, — подчеркнула руководитель университета. — Мы предоставляли все документы, и ни одного замечания не было сделано ни по процедуре проведения этих выборов, ни по нормативным документам".
Разбираться в том, были ли нарушения в процессе голосования, будут уже в правоохранительных органах.
Комментарии
На таких должностях в принципе не должны быть женщины. А сейчас от наукограда одно слово осталось и крысиная возня.
В Барнаульских ВУЗах все благопристойно?
Комарова в своем глазу палена не видит, а прожекты по возрождению это бред, будет финансирование, все будет, а так на подсосе уже 10 лет, здесь работать надо....