Выбор победителей. В АлтГУ поступает рекордное количество олимпиадников

В 2020 году в АлтГУ поставили рекорд по набору олимпиадников. За первый месяц приемной кампании подали документы уже 25 победителей и призеров международных и всероссийских олимпиад. В опорном вузе они будут получать повышенные академические стипендии: от 30 до 35 тысяч рублей.
"Уже можно озвучить некоторые предварительные результаты приема в этом необычном для вузов году. К нам пришло больше победителей и призеров школьных олимпиад. На текущую дату ребят, обладающих правом поступления без вступительных испытаний, уже 25! Мы ожидаем увеличения этой категории абитуриентов после объявления результатов ЕГЭ", – отмечает Иван Назаров.
Приемная кампания 2020 года длится уже больше месяца. Абитуриентами АлтГУ стали уже более 6 тысяч человек, из них около 460 – иностранцы. В вузе ожидают, что количество заявлений возрастет еще, когда будут объявлены результаты ЕГЭ. Главной особенностью приемной кампании в этом году стал дистанционный формат.
"В пандемию наша главная задача – исключить риск распространения коронавируса. Поэтому общение с абитуриентами и их родителями мы полностью перевели в дистанционный формат. Наши будущие студенты активно используют сервис "Поступление в вуз онлайн", который реализуется на портале "Госуслуги", подают документы через "Личный кабинет абитуриента" на сайте АлтГУ, а также присылают заявления по почте", – рассказывает ответственный секретарь приемной комиссии вуза Иван Назаров.
Поступающие в АлтГУ по результатам ЕГЭ должны прислать документы не позднее 18 августа, иностранцы и выпускники СПО – не позднее 3 августа. Приемная комиссия работает дистанционно с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00, в субботу – с 10:00 до 14:00.
По всем интересующим вопросам можно обращаться на горячую линию приемной комиссии: 8-800-775-12-22 либо звонить на многоканальный телефон (3852) 29-12-22, а также писать в мессенджерах WatsApp, Viber, Telegram +7 923 790-84-21.