"Хватит заставлять рожать". Депутат АКЗС Ирина Шудра о реальных делах ЛДПР без популизма

В интервью amic.ru Ирина Шудра рассказала, какие вопросы решали депутаты в 2000-х и с какими проблемами приходят к ним жители края сегодня

20 апреля 2026, 11:15, ИА Амител

Ирина Шудра на заседании фракции ЛДПР

Депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Ирина Шудра интервью дает редко. Между тем стаж народной избранницы — 18 лет, а в ЛДПР она состоит и того больше — 25 лет. В интервью amic.ru Ирина Шудра рассказала о том, изменились ли полномочия парламентариев за эти годы, какие вопросы решали депутаты в 2000-х и с какими проблемами приходят к ним жители края сегодня. Поговорили об инициативах партии, которые могут оживить "умирающий" Рубцовск, а также навести порядок в Алтайском крае и стране. А еще Ирина Шудра объяснила, почему нельзя "заставлять женщин рожать" и как ЛДПР предлагает поднять демографию.

"Партия с моим характером"

— Ирина Павловна, впервые депутатом АКЗС вы стали в 2011 году. С тех пор жители края отдают свои голоса за вас. Поделитесь секретом, как сохранить доверие избирателя?

— Просто я люблю свой родной Рубцовск, край и своих земляков. Переживаю их проблемы, как свои, и пытаюсь им помочь от всего сердца. Люди это чувствуют и доверяют.

— Как вы пришли в ЛДПР и почему?

— У меня в этом году юбилей: 25 лет в ЛДПР. Мне очень нравился Владимир Жириновский с его харизмой и честностью. Он всегда говорил правду. Я тоже никогда не боялась говорить правду. ЛДПР — партия с моим характером. Сегодня у нас очень яркий и грамотный лидер Леонид Слуцкий. Он искренне болеет за Россию, поднимает острые вопросы и предлагает грамотные решения. Но главное то, что ЛДПР во главе с ним делает все, чтобы решить эти проблемы. А это и рост цен, поддержка участников СВО, их семей, поддержка материнства и многое другое. У нас получается.

Актив ЛДПР с Владимиром Жириновским. Ирина Шудра вторая справа от основателя партии / Фото предоставлено героиней материала

— Как вы стали депутатом?

— В 2008 году мне предложили баллотироваться в городскую думу Рубцовска. Округ был непростой: частный сектор, много проблем. Рядом находился золоотвал одного из заводов. Оттуда зола разлеталась по всему округу. В саже было все: белье, вещи, урожай на огородах. Люди дышали сажей, часто болели.

Мы занялись этой проблемой, организовали пикет. Пришли сотни горожан, подали петицию, отправили множество запросов. В итоге прокуратура заставила владельца золоотвала принять меры. Зола перестала лететь. После этой победы я прошла в гордуму по одномандатному округу. Так началась моя депутатская деятельность.

— Какая история из вашей работы депутата вам особенно запомнилась?

— Голодовка. В начале 2000-х большой проблемой в Рубцовске была задолженность по зарплате. В мае 2010 года ко мне пришли сотрудницы литейного цеха завода АТЗ: "Нечем кормить семьи, помогите. Мы собираемся объявить голодовку". За десять дней записалось 1089 человек. ЛДПР взялась их курировать для безопасности. Уведомили все инстанции и администрацию города о начале голодовки.

10 июня сотрудники завода пришли с матрасами, бросили их на лужайку и объявили: "Не уйдем, пока не отдадут наши деньги". Властям это не понравилось. К нам принимали разные меры: забирали в полицию, угрожали. Привезли силовиков, оцепили территорию. Ситуация была очень сложной, но сотрудники завода выдержали.

Одно высокопоставленное лицо поручилось, что зарплату заводчанам отдадут. Мы свернули акцию, но написали бумагу, что если не выплатят, вновь выйдем на голодовку. В результате было составлено соглашение о полной выплате заработной платы всем работникам завода без исключения. Выплатили. Причем не только зарплату, но и проценты: всего 272 млн руб. Тогда очень многие из сотрудников завода вступили в ЛДПР.

Ирина Шудра / Встреча депутата с жителями Алтайского края / Фото предоставлено героиней материала

Продуманные проекты

— А сегодня с какими вопросами к вам обращаются жители края?

— Много вопросов по назначению пенсий. Где-то потеряны документы, не учтен стаж. Есть вопросы по материнскому капиталу и его использованию. Приходят участники СВО и их близкие. Поступают вопросы по единому детскому пособию. Там тоже есть ряд проблемных нюансов. Хочу отметить, что ни один вопрос не остается без внимания.

— А в целом сегодня у депутатов больше или меньше полномочий? Как вообще депутат может помочь в решении проблемы?

— На законодательном уровне сколько было полномочий тогда, столько осталось и сейчас. Если депутат видит нарушение закона, он может вмешаться, заставить исполнять закон и проконтролировать это. Ну и, соответственно, если мы понимаем, что это системная недоработка, то разрабатываем законодательные инициативы, чтобы решить проблему.

— Какие законы, принятые в Алтайском крае по предложению фракции ЛДПР, вы считаете наиболее важными?

— Перечислю несколько. Это квотирование рабочих мест для ветеранов боевых действий. С 2025 года предприятия с численностью сотрудников от 100 человек обязаны выделять 1% рабочих мест для бойцов.

По нашей инициативе в крае теперь выплачивают по 10 тысяч рублей супругам, отметившим золотую свадьбу.

Мы добились расширения льгот по транспортному налогу для многодетных семей, индексации выплат приемным семьям. По предложению фракции увеличены расходы на спорт в бюджете края. И в этом году на первой сессии АКЗС была принята наша инициатива — запрет на трудоустройство помощников депутатов с судимостью. В целом хочу отметить, что фракция предлагает хорошо продуманные проекты, без популизма. Поэтому коллеги-депутаты в АКЗС положительно их оценивают.

Работа фракции ЛДПР в АКЗС / Фото: пресс-служба АКЗС

Болезненный вопрос

— Ирина Павловна, ваш родной Рубцовск попал в список вымирающих городов России. Можно ли, на ваш взгляд, как-то исправить эту ситуацию и вернуть городу жизнь?

— Я очень люблю Рубцовск. Поэтому для меня это болезненный вопрос. Город умирает, потому что нет крупных предприятий, нет работы, молодежь уезжает. Нет врачей, учителей. Сложно с инфраструктурой — разбитые дороги, проблемы в ЖКХ. А ведь нам есть чем гордиться: у нас делают прекрасную муку, сыр.

В 2025 году ЛДПР предложила разработать федеральную программу по поддержке малых городов России. Хоть Рубцовск и не относится к этой категории, но мне кажется, что ему тоже необходима федеральная поддержка. Чтобы государство поддерживало в таких городах ключевую инфраструктуру, ввело для предприятий налоговые льготы, социальный стандарт в сфере образования и здравоохранения. Партия предлагает бесплатно предоставлять земельные участки для строительства жилья ветеранам СВО, семьям с детьми. Офисы крупных корпораций из столицы перенести в регионы России. А это — рабочие места, значит, города будут жить. Когда-то в Рубцовске было четыре крупных завода, тогда наш город жил очень хорошо. Очень хочется, чтобы нас услышали и помогли.

— Вы сами сказали, что для учителей и врачей работа есть, но специалистов нет. Как их привлечь в малые города и села?

— Лучший стимул — заработная плата и социальные гарантии. Нам нужна единая тарифная сетка по стране для педагогов, врачей, среднего персонала. Чтобы зарплата на всех территориях страны была одинаковая. Тогда людям незачем будет уезжать. Нужно предоставлять жилье молодым специалистам с правом приватизации, например, через десять лет. За эти годы человек прикипит душой к месту, где живет.

В 2017 году ЛДПР в Рубцовске сумела добиться строительства дома для молодых врачей и педагогов. Но прошло уже почти десять лет. Других домов для молодых специалистов в городе больше не было. А если будет жилье, специалисты приедут.

— ЛДПР часто поднимает вопрос о проблемах в сфере ЖКХ. В Рубцовске, говорят, критическая ситуация…

— Это так. Системы теплоснабжения, водопровода и канализации Рубцовска изношены на 80%. Дорожная инфраструктура в плачевном состоянии. Мы видим рост аварийного жилья в городе. Растет и количество управляющих компаний, только качество их услуг — никакое. Суды города завалены жалобами жителей, но никакой управы на "управляшек" нет.

— И что тут могут сделать депутаты?

— После аварий на теплотрассе в январе (зимой 2026 года в Рубцовске произошло несколько крупных аварий на теплосетях) ко мне обратились жители города с жалобами на работу СГК, а я, в свою очередь, направила запрос прокурору Алтайского края. Результат: учитывая высокий уровень аварийности, оценка технического состояния тепловых сетей, достаточности предусмотренных концессионным соглашением мероприятий по их ремонту запланирована прокуратурой города с привлечением специалистов Сибирского управления Ростехнадзора после завершения текущего отопительного периода. Очень ее ждем.

Партия предлагает вернуть водоканалы и теплосети под контроль государства. Сегодня у нас бесконечные аварии, за которые никто не отвечает, но при этом люди платят огромные суммы за "коммуналку". Нужны прозрачные расчеты, обоснованные тарифы и строгий контроль. Ведь это — национальная безопасность.

Прием депутата / Фото предоставлено пресс-службой ЛДПР

Хватит заставлять рожать

— Сегодня, пожалуй, каждый политик высказался о том, как заставить женщин рожать. И только ЛДПР заявляет: "хватит заставлять"...

— И это абсолютно верно. Да, женщину можно заставить родить. Но что дальше? Переполненные детские дома? Нельзя заставить насильно любить.

Нужно создавать условия. Женщина должна быть уверена, что, родив ребенка, она его сможет воспитать, выучить и дать будущее. Даже если она его растит одна. Папы же у нас разные есть. Многие отказываются содержать собственных детей.

Секции, школы, хорошее образование — это очень дорого сегодня. А еще одеть, обуть, накормить, больницы, путевка в лагерь. Это огромные деньги. Нужны серьезные меры поддержки для родителей, в том числе и одиноких.

Мы предлагаем, чтобы государство выплачивало алименты ребенку. А после взыскивало долг с нерадивого родителя. Государству это сделать проще, чем одинокой маме.

Если у женщины будет уверенность в завтрашнем дне, будут и дети.

В защиту бойцов СВО

— Фракция ЛДПР в Алтайском крае предложила уполномоченному по правам человека совместно работать в вопросах защиты участников СВО. О чем именно речь?

— К нам обращаются участники СВО и их близкие, которые рассказывают о попытках обмануть, вытянуть деньги. У меня на приеме была женщина, у которой сын погиб на СВО. И после выяснилось, что он когда-то успел жениться, причем родные не знали. Он погиб, все выплаты получила жена. Мать просит помочь доказать фиктивность брака.

Председатель фракции Владимир Семенов выступил с двумя инициативами. Первая — чтобы боец заранее оставлял решение, кому должны пойти выплаты, если вдруг с ним что-то случится. Это снимет много вопросов, в том числе и о фиктивности брака.

Второе предложение — ввести полугодовой мораторий на выплаты после гибели бойца. Это позволит разобраться, кто на самом деле имеет право на поддержку. Была у нас и такая история, когда мать пришла за деньгами погибшего сына. Причем она его бросила еще ребенком — не нужен. А деньги оказались нужны. Вопросов много назрело, и их надо решать. Но обдуманно.

Совместная работа с омбудсменом позволит оперативно реагировать на нарушения, снизить риски мошенничества и защитить права участников СВО и их близких.

— Как жители края могут обратиться к вам с проблемой или предложением?

— Позвонить по телефону 8-929-329-22-29 и помощник запишет ко мне на прием.