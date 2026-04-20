Барнаульцам объяснили, почему массово списались деньги за поездки в транспорте

Оплата за несколько поездок может списываться не сразу, а спустя время — одним блоком

20 апреля 2026, 12:31, ИА Амител

Трамвай / Фото: amic.ru

Жителям Барнаула объяснили, почему произошла серия странных списаний средств за проезд в общественном транспорте, пишет "Инцидент Барнаул".

Напомним, в понедельник утром, 20 апреля, барнаульцам пришли уведомления о списании денег за проезд, причем некоторые получили несколько сообщений.

В "Горэлектротрансе" пояснили, что расчетные аппараты в транспорте сдаются не ежедневно, в результате оплата за несколько поездок может списываться не сразу, а спустя время — одним блоком.

«Списания, которые пришли в течение короткого времени, фактически относятся к поездкам, совершенным ранее — начиная с четверга», — указали в компании.

Таким образом, речь идет не о лишних списаниях, а о задержке обработки платежей.