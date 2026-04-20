Барнаульцам объяснили, почему массово списались деньги за поездки в транспорте
Оплата за несколько поездок может списываться не сразу, а спустя время — одним блоком
20 апреля 2026, 12:31, ИА Амител
Жителям Барнаула объяснили, почему произошла серия странных списаний средств за проезд в общественном транспорте, пишет "Инцидент Барнаул".
Напомним, в понедельник утром, 20 апреля, барнаульцам пришли уведомления о списании денег за проезд, причем некоторые получили несколько сообщений.
В "Горэлектротрансе" пояснили, что расчетные аппараты в транспорте сдаются не ежедневно, в результате оплата за несколько поездок может списываться не сразу, а спустя время — одним блоком.
«Списания, которые пришли в течение короткого времени, фактически относятся к поездкам, совершенным ранее — начиная с четверга», — указали в компании.
Таким образом, речь идет не о лишних списаниях, а о задержке обработки платежей.
12:35:10 20-04-2026
Так и было.. просто истерички жаловаться любят не разобравшись.
12:56:41 20-04-2026
Гость (12:35:10 20-04-2026) Так и было.. просто истерички жаловаться любят не разобравш... Ну они интересные конечно, списывать оплату через несколько дней, а если на карте денег не будет, когда они списать решать? Не должно так быть. Это их косяк и их должны проверить, все ли списания обоснованы.
12:54:48 20-04-2026
ничего подобного.. просто тупо списали. я пользуюсь только проездным, а списали с карты. Не ездила ни вчера, ни сегодня.. Еще пара таких незаконных списаний, - и можно отказываться от услуг Сбера.. а то потом так же "случайно" уйдут не туда, оправдывайся потом, что ты не верблюд
13:14:48 20-04-2026
О как,,,,,,,,т.е горэлектротрнас рассчитывает, что у жителей города амнезия и не помнят куда и на чем, а главное сколько раз катались, а билетик не сохранился и ни чего не докажут.. хороша схема
15:13:41 20-04-2026
Я не поняла: деньги не списались, а чек вышел из валидатора? Такое бывает? Если чек не вышел, кондуктор трамвая требует вновь приложить карту. Какой-то невнятный ответ.
15:23:50 20-04-2026
Наличный расчёт, не?
16:28:03 20-04-2026
Да, деньги списываются не сразу, проехала днём, а списание ночью, меня эти списания среди ночи будят, поэтому я расчитываюсь только наличными в транспорте.